Muchas personas consultan el calendario lunar antes de ir a la peluquería. Según una creencia extendida, las distintas fases de la Luna influyen en el crecimiento, la fuerza y la duración del corte de cabello. Aunque no existe evidencia científica que lo respalde, el calendario lunar sigue siendo una referencia habitual para quienes buscan alinear sus decisiones de cuidado personal con los ciclos naturales. Según el calendario astronómico, en marzo 2026 las fases de la Luna serán las siguientes: En base a la creencia popular que vincula las fases lunares con el crecimiento del cabello, estas serían las recomendaciones. Desde el 9 de marzo (Cuarto Menguante) hasta el día previo a la Luna Nueva (16 de marzo) se considera el mejor período para: La tradición sostiene que el cabello crece más lento en estos días. Muchas creencias aconsejan evitar cortes importantes en el día de Luna Nueva, ya que se asocia con una etapa de menor energía capilar. Puede ser un buen momento para: Desde el 24 de marzo (Cuarto Creciente) hasta el día previo a la Luna Llena (30 de marzo). Es la fase más recomendada si se busca: La Luna Llena se asocia con plenitud y vitalidad. Según la creencia popular, cortarse el pelo este día podría favorecer un crecimiento más fuerte y abundante. Sin embargo, algunas corrientes advierten que puede aumentar el volumen, por lo que no sería ideal si se busca controlarlo. Estas creencias no sólo se transmiten por tradición, sino que muchas personas la vinculan con fenómenos biológicos y naturales ampliamente conocidos como la influencia de la Luna en las mareas. A partir de esa lógica, se interpreta que la Luna puede influir en procesos corporales como el crecimiento del cabello. Sin embargo, no existe evidencia científica concluyente que confirme esa relación directa