El papel aluminio es uno de los elementos más utilizados por los amantes de la cocina para envolver alimentos, cubrir recipientes o conservar sobras. No obstante, en 2026 cada vez son más quienes están optando por alternativas reutilizables y sostenibles y, en esa tendencia, existe una en particular que gana por su practicidad: las envolturas de cera de abeja. Las envolturas de cera están elaboradas con tela de algodón impregnada con cera natural, resina y aceites vegetales, por lo que se posiciona como un material flexible y moldeable. Entre sus usos más frecuentes destaca El uso cotidiano de materiales desechables, como el papel aluminio, contribuye al aumento de residuos domésticos. En cambio, las envolturas de cera de abeja ofrecen varias ventajas: Si se les otorga el cuidado adecuado, pueden utilizarse durante varios meses, posicionándose como una opción duradera y ecológica.