Le vendieron un televisor fallado y cayó con la barra: el insólito escrache de un cliente a un supermercado.

Un cliente se presentó en un supermercado del conurbano bonaerense acompañado por integrantes de la barrabrava de Central Ballester para reclamar el cambio de un televisor que, según denunció, no funcionaba.

El episodio ocurrió en una sucursal de Carrefour ubicada en el centro comercial Soleil, en la zona norte del Gran Buenos Aires. El comprador aseguró que el aparato falló cuando intentó utilizarlo en su casa y que el comercio no aceptó reemplazarlo. Ante la falta de una solución, regresó al local con un grupo de hinchas para exigir una respuesta.

La llegada de los hombres generó desconcierto entre los empleados y las personas que estaban haciendo sus compras. Con bombos, cánticos e insultos, los integrantes del grupo reclamaron que la empresa entregara un equipo nuevo, en una escena que quedó registrada en video y se difundió en las redes sociales.

El reclamo con bombos e insultos dentro del local

Las imágenes fueron filmadas por una joven que se encontraba en el supermercado. En la grabación se escucha a uno de los hombres exigir el reemplazo del aparato y advertir sobre posibles disturbios si no obtenían una respuesta favorable. La presencia de la barra transformó un reclamo por un producto defectuoso en una situación intimidante para quienes estaban en el establecimiento.

El comprador sostenía que tenía derecho a recibir un televisor en condiciones, luego de denunciar que el que había adquirido no funcionaba. Sin embargo, en lugar de continuar el reclamo por las vías habituales, volvió al comercio acompañado por los hinchas. La escena quedó expuesta en las plataformas digitales y convirtió el episodio en un escrache viral contra la cadena.

Qué respondió el supermercado tras el episodio

Tras lo ocurrido, Carrefour difundió un comunicado en el que expresó su pesar por la situación que atravesaron los clientes que se encontraban en el lugar durante la irrupción. La empresa también cuestionó la modalidad elegida para exigir una solución y señaló que el reclamo debía canalizarse por otros medios.

En su respuesta, la compañía indicó que trabaja para resolver el caso dentro de las normas correspondientes. Por el momento, la información difundida no precisa si finalmente se concretó el cambio del televisor defectuoso ni cuál fue la resolución definitiva del pedido del comprador.