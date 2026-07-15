“Vas a ver lo que te va a pasar”: la Justicia obligó a una mamá a disculparse públicamente con una pediatra por escracharla (Fuente: Shutterstock).

La Justicia bonaerense ordenó que una mujer se retracte en redes sociales después de escrachar a una pediatra que debió renunciar a su trabajo.

La implicada había expuesto en historias de Instagram que llevó a su hija hasta el Hospital de la ciudad de Verónica por fiebre y que allí la doctora María Florencia Rodas no la había atendido.

Así fue el escrache por el que tuvo que disculparse la mujer

El caso tuvo lugar en octubre de 2025 cuando C.M. llevó a su bebé de 18 meses hasta la guardia del Hospital Guillermo Hernández debido a que tenía fiebre. En ese momento la atendió Rodas, quien le informó que no era un cuadro grave, por lo que solo necesitaba control.

Sin embargo, horas después la madre regresó hasta el hospital porque la fiebre de su hija no bajaba y fue en esa oportunidad cuando publicó en sus redes sociales el nombre, apellido y fotos de la pediatra, junto a amenazas como “te vamos a esperar a la salida” o “ya vas a ver lo que te va a pasar”.

El hostigamiento continuó durante varios días dónde le escribió: “Sos una mala médica. No tenés ni idea. No podés estar ahí. Nos maltrataste. Ya vas a ver lo que te va a pasar”.

Frente al escrache, Rodas debió renunciar a su trabajo y acudió a la Justicia. Hasta el momento no volvió a trabajar debido al miedo que tenía producto de las amenazas recibidas tras el conocimiento del caso.

Cuál fue el fallo de la Justicia

Conforme al dictamen al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la Secretaría de Mediación y Conciliación Penal del Ministerio Público bonaerense dispuso que la mujer, en un plazo de 24 horas, realice un pedido de disculpas públicas.

“Dichas disculpas serán en las redes sociales Instagram, Facebook y en la aplicación WhatsApp, donde constará el nombre completo de la profesional y el nosocomio donde se desempañaba como médica pediatra, aportando para tal fin sus usuarios”, expone el escrito.

La disculpa pública de la mujer que escrachó a la médica en Punta Indio (Fuente: Redes Sociales). Captura de Redes Sociales

Horas más tarde Stefanía Alba Nájera, abogada de Rodas, recibió las capturas de redes sociales donde C.M. pidió perdón, por lo que se dejó constancia que cumplió con lo ordenado.

“Estamos muy conformes con la resolución en tanto representó una salida alternativa sin dejar de lado el caso”, manifestó Nájera en diálogo con este medio. “Es importante aclarar que la imputada se mostró arrepentida y estuvo predispuesta en todo momento”, subrayó.