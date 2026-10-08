La medida fue publicada en el Boletín Oficial.

En esta noticia El antecedente: la ANMAT ya lo había inhabilitado previamente

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió dar de baja la habilitación de un reconocido laboratorio .

Se trata de P. L. Rivero y Cía. S.A., un laboratorio con sede en la avenida Boyacá 411/419 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida quedó oficializada mediante la Disposición N.° 6489/26, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Según informó la ANMAT a través de un comunicado, la medida se lleva a cabo luego de haber inhibido las actividades productivas del laboratorio y disponer el retiro de mercado de diferentes productos.

Además, el organismo ya había constatado distintos incumplimientos vinculados con las condiciones de elaboración, la habilitación de establecimientos y el cumplimiento de medidas sanitarias.

Según los antecedentes administrativos,la empresa no había completado el retiro de unidades alcanzadas por medidas sanitarias. En este sentido, el porcentaje de recupero informado por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) fue de 0 % en los trámites en curso.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Archivo

Por eso, además de cancelar la autorización de funcionamiento, la ANMAT ordenó abrir un sumario sanitario contra la empresa y contra quien ejerza su dirección técnica.

A la vez, instruyó a su área judicial para formular una denuncia penal a partir de las recomendaciones del INAME.

El organismo recordó que el cumplimiento de las medidas sanitarias y la adopción de acciones correctivas como los retiros del mercado dentro de los procedimientos establecidos resultan obligaciones esenciales para los establecimientos que desarrollan actividades vinculadas con medicamentos.

El antecedente: la ANMAT ya lo había inhabilitado previamente

El laboratorio había sido habilitado en 2019 como elaborador de especialidades medicinales. Su autorización incluía medicamentos inyectables de pequeño y gran volumen, soluciones no estériles y bolsas para recolección de sangre, además de la importación y exportación de medicamentos.

Sin embargo, durante 2025 y 2026 quedó alcanzado por distintas medidas vinculadas con sus productos, con procesos de elaboración tercerizados y con obligaciones de retiro del mercado.

A través de la Disposición 6199/2025, el organismo inhibió las actividades productivas de la empresa y prohibió en todo el país dos lotes de solución isotónica de cloruro de sodio al 0,9%, en presentación de 500 mililitros.

Más tarde, el organismo ordenó retirar del mercado el antibiótico inyectable Danferane I.V., compuesto por trimetoprima y sulfametoxazol, y un lote de Hessico, una solución inyectable de hidroxietilalmidón al 6%.

Este último retiro se dio en el marco de la cancelación, dispuesta este año, de los registros de todos los medicamentos con hidroxietilalmidón en soluciones para infusión.

De acuerdo con el expediente, los productos que debían retirarse todavía podrían permanecer en distintos eslabones de la cadena de comercialización.

Por eso, la disposición establece la necesidad de definir una estructura responsable que garantice la finalización de los recuperos pendientes.

El INAME y la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud deberán brindar asistencia técnica para diseñar una estrategia que permita sacar esos productos del circuito comercial.