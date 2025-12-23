Navidad 2026: este es el centro comercial de Bogotá con las mejores iluminaciones festivas (Fuente: archivo).

La temporada de fin de año volvió a transformar a Bogotá en un escenario de luces, música y recorridos temáticos que atraen a miles de visitantes. En ese contexto, Unicentro Bogotá se consolidó como el espacio que marcó la pauta en iluminaciones navideñas, al recibir un reconocimiento especializado por su ambientación integral y su impacto en la experiencia de los ciudadanos.

El centro comercial fue distinguido como el mejor decorado de la temporada tras imponerse en un certamen que evalúa creatividad, innovación y coherencia estética. La decisión estuvo respaldada por un jurado experto, que destacó la capacidad del proyecto para conectar con el público y convertir la visita en un recorrido sensorial más allá de las compras.

Las iluminaciones de Unicentro Bogotá le valieron un reconocimiento (Fuente: Unicentro Bogotá). Unicentro Bogotá

Un reconocimiento que destacó creatividad y experiencia

El fallo que posicionó a Unicentro Bogotá como referente fue adoptado de manera unánime por el panel evaluador, encabezado por el diseñador Ricardo Ávila Gómez, fundador de Espacios & Tendencias. Según el análisis, la propuesta logró articular una narrativa clara que integró diseño, iluminación y participación del visitante.

El concepto elegido, denominado “Pasaporte Navidad”, propuso un viaje por tradiciones decembrinas de distintas culturas. Esta idea permitió que la decoración no se limitara a un solo estilo, sino que ofreciera múltiples escenarios que dialogan entre sí y mantienen una identidad común a lo largo de todo el complejo.

Iluminación que se extiende al entorno urbano

Uno de los aspectos más valorados fue el despliegue de luces en fachadas, accesos y cerramientos perimetrales, lo que amplió la experiencia más allá de los espacios interiores. La iluminación exterior creó un corredor visual continuo que conecta a peatones y visitantes desde distintos puntos del norte de la ciudad.

En términos técnicos, el montaje incluyó más de 260.000 luces, distribuidas en extensos tramos de minilight y manguera LED, con un consumo energético controlado. Este trabajo requirió la participación de más de 150 personas durante dos meses, entre equipos de diseño, producción e instalación, respaldados por un proceso previo de planeación en el que predominó la participación femenina.

Un recorrido cultural dentro del centro comercial

En el interior, la ambientación llevó a los visitantes por estaciones inspiradas en ciudades emblemáticas de la Navidad como París, Alemania, Islandia y Nueva York. Réplicas icónicas, carruseles, pistas de patinaje y espacios interactivos permitieron que el público se involucrara activamente con cada escenario.

El armado requirió el trabajo de 150 personas (Fuente: Unicentro Bogotá). Unicentro Bogotá

Además de la decoración visual, la experiencia se complementó con música y presentaciones artísticas que reforzaron el carácter inmersivo del recorrido. Para Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, este tipo de propuestas marcan la diferencia en una temporada altamente competitiva, al generar emociones, recordación y un vínculo más fuerte entre los centros comerciales y sus visitantes.