Viajar a la Argentina desde el exterior requiere cumplir con una serie de requisitos migratorios obligatorios.

Uno de los principales puntos que deben revisar los viajeros antes de emprender el viaje es la vigencia de la documentación presentada ante las autoridades.

Quienes lleguen al país deberán contar con un documento de viaje válido y vigente para atravesar el control migratorio. Si la documentación no cumple con las condiciones exigidas, el ingreso puede ser rechazado por las autoridades.

Pasaporte vigente: el requisito clave para ingresar a la Argentina

La Dirección Nacional de Migraciones establece que los extranjeros que ingresen a la Argentina deben presentar la documentación correspondiente a su situación migratoria.

Para quienes ingresan como turistas, uno de los requisitos principales es contar con un pasaporte vigente.

Sin embargo, existen excepciones para ciudadanos de determinados países que pueden ingresar utilizando una cédula de identidad u otro documento de viaje válido, de acuerdo con los convenios internacionales vigentes.

Por eso, antes de viajar es fundamental verificar cuál es el documento aceptado según la nacionalidad del pasajero y el motivo de su viaje.

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido?

Es oficial | Argentina impedirá el ingreso y salida del país a los ciudadanos que no hagan este trámite en su pasaporte Fuente: IA

Presentarse en un punto de ingreso con un pasaporte vencido puede generar un problema migratorio y derivar en el rechazo de la admisión cuando no exista otro documento válido que permita el ingreso.

La normativa argentina establece que el ingreso de personas al territorio nacional se realiza exclusivamente por los pasos habilitados y bajo el correspondiente control migratorio.

Además, la legislación contempla situaciones en las que la Dirección Nacional de Migraciones puede disponer el rechazo en frontera e impedir el ingreso de un extranjero que no reúna las condiciones establecidas por la normativa.

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe: quién controla el ingreso

Aunque Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentran algunos de los principales puntos de entrada y circulación de pasajeros del país, el control de ingreso de extranjeros no depende de los gobiernos provinciales.

La autoridad encargada de controlar el ingreso y egreso de personas es la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que trabaja en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos habilitados.

Por ese motivo, no se trata de una prohibición particular dictada por cada provincia, sino de la aplicación de las normas migratorias nacionales que rigen en todo el territorio argentino.

¿Quiénes necesitan tener el pasaporte vigente?

Los extranjeros que ingresen como turistas deben presentar, como regla general, un pasaporte vigente.

No obstante, Migraciones contempla determinadas excepciones. Ciudadanos de países del Mercosur y asociados pueden ingresar con documentos de identidad aceptados por los acuerdos regionales , por lo que no necesariamente necesitan utilizar el pasaporte.

En cambio, para quienes sí deben ingresar con pasaporte, viajar con el documento vencido puede convertirse en un obstáculo para completar el ingreso al país.

Qué revisar antes de viajar a la Argentina

Antes de embarcar, los pasajeros extranjeros deberían comprobar:

Que el pasaporte esté vigente .

Que el documento corresponda al último ejemplar válido.

Que se encuentre en buen estado y permita identificar correctamente a su titular.

Si su nacionalidad permite ingresar con DNI, cédula u otro documento de viaje.

Si necesita visa o algún permiso adicional según su nacionalidad y categoría migratoria.

La propia Dirección Nacional de Migraciones recomienda consultar los requisitos correspondientes a cada categoría de ingreso antes de viajar.

Para los residentes temporarios, por ejemplo, se exige presentar el pasaporte y, cuando corresponda, la documentación migratoria vigente.