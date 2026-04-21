El gobierno pondrá en marcha el próximo jueves el plan Más Barrio, una iniciativa que combinará acciones sociales, urbanas y de seguridad en cinco zonas del país que fueron priorizadas por sus niveles de violencia y precariedad habitacional. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó que este plan comenzará en el barrio Cerro Norte con el despliegue de 140 funcionarios que tendrán como objetivo mantener un contacto directo con los vecinos, entregar volantes con información de la operativa del programa y relevar los problemas edilicios o similares que tengan los habitantes de la zona. Este plan incluye un componente de seguridad, pero se basa en la convivencia, explicó Sánchez. Por esa razón, contemplará la limpieza, la iluminación de las calles, mejoras edilicias en lugares comunes y viviendas, además de incrementar el patrullaje policial. En forma paralela, se otorgarán canastas de materiales, se abrirán calles, se demolerán algunas viviendas en malas condiciones y se construirán otras nuevas, detalló el secretario de Presidencia. Además de Montevideo, este plan se implementará en otras cuatro zonas del país: Corfrisa en el departamento de Canelones, el barrio San Antonio en Maldonado y en varias áreas de los departamentos de Durazno y Rivera. “Se van a destinar cerca de 140 funcionarios, tanto de los ministerios de Desarrollo Social y de Vivienda, como de Presidencia de la República y también estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, donde básicamente lo que vamos a hacer es realizar un censo”, dijo el jerarca. El operativo incluirá visitas casa a casa para informar sobre el plan y detectar necesidades concretas en las viviendas. “Le vamos a explicar a los vecinos de qué se trata la implementación del proyecto Más Barrio en la zona. Les vamos a entregar un folleto para que se sepa qué se va a hacer y, además, vamos a aprovechar para relevar condiciones edilicias de las viviendas, características que pueden estar necesitando: sean problemas eléctricos, sanitarios o de construcción, a efectos de tener una dimensión más acabada de qué cosas son imperiosas realizar”, detalló. Sánchez subrayó que el programa no está concebido como un plan de seguridad, aunque incluye ese componente. “El proyecto Más Barrio no es un plan de seguridad, pero sí tiene un componente de seguridad importante que es la necesidad de que la gente pueda vivir en barrios seguros”, afirmó. En ese sentido, explicó que la iniciativa apunta a mejorar la convivencia mediante intervenciones urbanas y sociales. “Vamos a tener acciones sobre plazas públicas ante la necesidad de reconstruir espacios para que la gente pueda tener convivencia en el barrio: iluminación, limpieza de la zona y la relocalización o construcción de viviendas en el caso que sea necesario”, sostuvo. El jerarca explicó que las zonas de intervención fueron definidas en base a dos criterios principales: niveles de violencia y condiciones sociales. “El plan Más Barrio, que va a abarcar cinco zonas este año, ha sido clasificado por dos componentes que son centrales: la ocurrencia de delitos violentos -homicidios y violencia intrafamiliar- y las situaciones de precariedad habitacional y social de los vecinos”, señaló. En relación a las ocupaciones irregulares de viviendas, Sánchez puso como ejemplo la situación de “Los Palomares del Cerro”, donde persisten problemas estructurales de larga data. “Estamos hablando de los clásicamente conocidos como ‘Los Palomares del Cerro’, que fueron viviendas que en la década de 1960 eran provisorias y que están hasta el día de hoy; por tanto, las condiciones de tenencia de las viviendas son muy complejas”, explicó. De todos modos, Sánchez aclaró que el foco del operativo no será punitivo: “Acá no se trata de ir a fiscalizar. Las personas están viviendo ahí porque necesitan un techo y muchas veces ese techo no tiene las condiciones de salubridad para que vivan ahí, y eso es lo que vamos a ir a relevar”.