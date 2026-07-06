A mitad de junio, el Gobierno de Javier Milei anunció una nueva actualización salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales . El último tramo de estos incrementos impactará en los sueldos de mayo de 2026, que se cobran en junio.

El Ejecutivo nacional oficializó la creación de un nuevo ítem salarial que podrá cobrar el personal de las Fuerzas Armadas. Se trata del “suplemento por título”, que busca reconocer el esfuerzo de formación profesional .

La nueva medida se hizo efectiva a través del Decreto 473/2026, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida busca revertir lo que el Ejecutivo considera una “pérdida irreversible de capital humano especializado” en las áreas de Defensa.

Aumento para las Fuerzas Armadas: cómo quedan las escalas en julio 2026

El haber mensual es el salario básico que cobra cada efectivo según su grado dentro de la fuerza. Este componente es clave porque funciona como base para el cálculo de adicionales, suplementos y compensaciones que terminan de definir el ingreso total de cada efectivo , fundamentales en junio, que se cobra el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Entre los principales factores que inciden en el salario final se encuentran:

Suplementos por función o destino

Adicionales por zona geográfica

Bonificaciones por especialidad o formación

Antigüedad en el servicio.

La escala publicada define el piso salarial de cada jerarquía dentro del sistema militar argentino y permite estimar cuánto cobra cada rango en junio de 2026.

Por otro lado, sobre fin de mes, el personal de las Fuerzas Armadas cobrará el primer Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2026: el comúnmente llamado aguinaldo se abona el 30 de junio y corresponde a un 50% del mejor salario recibido este año .

Cómo quedan las escalas de las Fuerzas Armadas en junio 2026

Los siguientes son los haberes mensuales vigentes para cada grado desde el 1° de mayo, a cobrarse en junio, a los cuales se les debe adicionar el aguinaldo:

Grado Haber mensual Mayo 2026 Teniente General, Almirante, Brigadier General $ 3.161.227 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $ 2.819.120 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $ 2.568.496 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $ 2.249.776 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $ 1.956.072 Suboficial Mayor $ 1.580.610 Mayor, Capitán de Corbeta $ 1.541.059 Suboficial Principal $ 1.401.249 Capitán, Teniente de Navío $ 1.276.302 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $ 1.242.227 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.135.195 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $ 1.092.677 Teniente, Teniente de Corbeta $ 1.023.416 Sargento, Cabo Principal $ 980.975 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $ 926.881 Cabo Primero $ 880.369 Cabo, Cabo Segundo $ 814.831 Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $ 742.200 Voluntario 2da., Marinero 2da. $ 686.838

Cómo quedan las escalas de la Policía de Establecimientos Navales en junio 2026

Por su parte, los miembros de la Policía de Establecimientos Navales recibirán las siguientes cifras junto al aguinaldo correspondiente:

Cargo jerárquico Cifra del mes Comisario Inspector $ 974.487 Comisario $ 935.355 Sub Comisario $ 870.011 Oficial Principal $ 758.765 Oficial Inspector $ 690.264 Oficial Subinspector $ 577.305 Oficial Ayudante $ 478.197 Oficial Subayudante $ 420.571 Subescribiente $ 686.712 Sargento Primero $ 518.787 Sargento $ 497.137 Cabo $ 398.633 Agente de Primera $ 385.310 Agente de Segunda $ 379.074

Los nuevos adicionales: comó lo cobrarán los militares

El nuevo suplemento para personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales se calculará como un porcentaje del haber mensual correspondiente al grado de cada efectivo, según el nivel educativo alcanzado y siempre que la titulación sea afín a sus tareas: