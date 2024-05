Las especias que ayudan a bajar de peso: cuáles son y cómo incorporarlas en tu alimentación

Una alimentación saludable debe ser equilibrada para que el cuerpo sume todos los nutrientes necesarios con el fin de tener energía y prevenir enfermedades, como así también bajar de peso.

A esto debe sumar la actividad física, que puede ir desde lo más leve con una caminata en un parque hasta la más intensa con levantamiento de pesas en un gimnasio.

Además, a la hora de preparar los platos para el desayuno, almuerzo, merienda o cena hay una serie de condimentos que contribuyen a la pérdida de peso.

Según la doctora Fatima Cody Stanford, citada en el medio Womens Health Mag, especialista en obesidad e investigadora clínica del Hospital General de Massachusetts, "aunque las especias pueden aumentar la quema de grasa, no pueden utilizarse como única respuesta para perder peso".

Si bien algunas especias "mejoran el metabolismo, la pérdida de grasa y reducen el apetito, deben combinarse con otras medidas de estilo de vida -dieta óptima y actividad física- para tener un efecto significativo", afirmó Cody Stanford.

¿Qué condimentos se pueden usar para bajar de peso?

De a poco se puede empezar a introducir la pimienta de cayena en distintos platos, más en invierno donde abundan las preparaciones calientes como los guisos o distintas carnes, en especial el pollo.

"Las especias son una forma estupenda de añadir sabor sin calorías extra, lo que hace que una comida insípida resulte más interesante", señaló Keri Gans, autora de The Small Change Diet.

Jengibre

El medio citado indicó que se realizó un meta-análisis en 2019 sobre 14 estudios de personas (un poco más de 470) con sobrepeso y obesidad, el mismo descubrió que quienes ingerían suplementos con jengibre perdían peso corporal y grasa.

También demostró que el jengibre podría reducir la glucosa en ayunas y la resistencia a la insulina.

Pimienta de Cayena

La pimienta de Cayena tiene una sustancia activa denominada capsaicina que puede contribuir a la descomposición de las grasas del organismo y a la reducción del hambre, lo que regula las hormonas del tracto gastrointestinal .

Cúrcuma

Esta especia es conocida por peculiar color caléndula. Se la vinculó con una mayor quema de grasas y un mejoramiento del metabolismo. Una investigación realizada em 2015 en la European Review for Medical and Pharmacological Sciences hizo tomó de muestra a 44 personas con sobrepeso que tomaban curcumina dos veces al día durante un mes.

Los participantes perdieron casi el 5% de su grasa corporal, redujeron su cintura en aproximadamente un 4% y su circunferencia de la cadera decreció en un 2,5%.

Canela

Uno de los efectos de la canela es que reduce la azúcar en sangre. La canela posee un compuesto llamado hidroxicalcona que puede imitar a la insulina y transportar el azúcar a las células .

De acuerdo a una investigación publicada en The Journal of the American College of Nutrition, la canela puede ayudar a estabilizar el azúcar en sangre, lo que puede reducir el apetito.