Lanzan Arranque Comunidad, la red de beneficios para motociclistas más grande del país

Impulsado por la recuperación económica y la confianza, con proyecciones de superar las ventas de años anteriores (cerca de 600.000 unidades estimadas, según CAFAM), da pie para nuevas iniciativas disruptivas en el sector. En este contexto surge una propuesta orientada a acompañar a quienes se movilizan a diario en dos ruedas.

“Arranque Comunidad” se lanzó oficialmente con la presentación de la tarjeta Dale Arranque, una plataforma de beneficios creada exclusivamente para usuarios de motos. El programa apunta a mejorar la experiencia cotidiana de más de 9 millones de personas que utilizan la moto como principal medio de transporte en la Argentina, tanto para el trabajo como para la movilidad diaria.

La iniciativa ofrece descuentos, promociones exclusivas y soluciones digitales, pero también busca consolidarse como un espacio de participación e intercambio. Arranque Comunidad propone funcionar como una caja de resonancia de ideas y propuestas del universo motociclista, con el objetivo de mejorar la seguridad, la experiencia de uso y las condiciones generales del sector.

Desde su lanzamiento, el proyecto se presenta como un ecosistema en expansión, con un potencial inicial de más de un millón de suscriptores, lo que lo posiciona como la red de beneficios más grande del país para el mundo de las motos.

Su crecimiento acompaña la evolución del mercado: en los primeros diez meses del año se patentaron más de 541.500 motos, un 38,7% más que en el mismo período del año anterior, y las proyecciones indican que 2025 cerrará con más de 600.000 unidades comercializadas, el mejor registro desde 2018.

Qué ofrece Arranque Comunidad a los motociclistas

A través de la tarjeta Dale Arranque y su plataforma digital, Arranque Comunidad pone a disposición de los usuarios una amplia red de beneficios en todo el país. Entre los principales se destacan:

Descuentos exclusivos en más de 2500 comercios adheridos vinculados al mundo de las motos.

Promociones reales y verificadas , pensadas para el uso cotidiano del motociclista.

Gestión 100% digital de la suscripción y validación de beneficios, de manera ágil y segura.

Acceso desde cualquier punto del país a través del sitio web oficial.

Espacios de participación e interacción , donde los usuarios pueden compartir propuestas e iniciativas.

Acompañamiento integral para quienes trabajan, se movilizan o disfrutan de andar en moto.

Los beneficios y servicios se gestionan a través de www.arranquecomunidad.com.ar, donde los usuarios pueden consultar comercios adheridos, validar descuentos y participar activamente de la comunidad.