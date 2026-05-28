Tras más de 40 años, cerró una de las fábricas más importantes del norte del país y dejó sin trabajo a 20 personas: se irá definitivamente

La industria española de la motocicleta recibió un nuevo golpe tras confirmarse el cierre de la línea de producción de GasGas en Tarrasa, al norte de Barcelona. La histórica marca española dejará de fabricar motos en el país y trasladará toda su producción a Austria.

La decisión fue tomada por el Grupo KTM, propietario de GasGas desde 2019, dentro de un proceso global de reorganización industrial. El movimiento afecta directamente a unos 20 trabajadores vinculados a la producción.

La marca española de motocicletas GasGas fue fundada en 1985. Hoy, con 41 años de historia, GasGas centralizará toda su fabricación en Mattighofen, Austria. Aunque mantendrá su identidad comercial y continuará operando dentro del conglomerado austriaco.

GasGas deja de fabricar motos en España tras la decisión de KTM

La planta de Tarrasa había sido inaugurada hace apenas tres años como centro de ensamblaje y soporte para la firma en España. Sin embargo, el Grupo KTM decidió poner fin a la producción local para concentrar todas sus operaciones industriales en Austria.

Según explicaron fuentes de la compañía austriaca, la medida busca “optimizar los procesos productivos y unificar la fabricación de todas las marcas del grupo en un mismo centro logístico e industrial”.

La decisión implica que las motos de trial y enduro de GasGas pasarán a producirse en Mattighofen, sede principal de KTM. En la etapa más reciente, la planta catalana ya solo ensamblaba motocicletas de trial.

GasGas había desarrollado históricamente parte de su actividad industrial en distintos municipios catalanes, como Salt y Fornells de la Selva, convirtiéndose en una referencia internacional dentro del mundo del trial y el enduro.

El cierre de la fábrica de Tarrasa deja 20 trabajadores afectados

El traslado industrial tendrá un impacto laboral directo sobre alrededor de 20 empleados ligados a la línea de producción de Tarrasa.

Aunque el centro español continuará existiendo dentro de la estructura del grupo, dejará de fabricar motos. La reorganización supone una nueva señal de la pérdida de peso industrial de España dentro del sector motociclista europeo.

“El impacto laboral directo ronda la veintena de puestos ligados a producción”, señala la información publicada tras la confirmación del movimiento industrial.

Desde KTM explican que la integración en Austria permitirá reforzar “sinergias en producción, logística, control de calidad y gestión de marca”, además de simplificar cadenas de suministro y ganar eficiencia.

La estrategia apunta a recentralizar en Austria la parte más importante del proceso industrial del grupo, que también controla las marcas KTM y Husqvarna.

Qué cambia para los clientes de GasGas tras el traslado a Austria

Pese al cierre de la producción en España, GasGas continuará operando comercialmente y mantendrá su posicionamiento dentro del grupo empresarial. “GasGas continúa en el porfolio del grupo y su identidad de marca no se toca”, explicaron tras conocerse la noticia.

Por el momento, no se esperan modificaciones profundas en la gama de motocicletas ni en el servicio comercial. Sin embargo, podrían producirse ajustes puntuales derivados del cambio de líneas de producción y proveedores.

El movimiento también confirma la transformación de GasGas desde que fue adquirida por KTM en 2019. La marca española pasó de funcionar como una compañía de capital nacional a integrarse completamente dentro de la estructura industrial del grupo austriaco.

La decisión supone además un nuevo golpe para una industria que lleva años perdiendo peso en España y que alguna vez fue una de las más importantes de Europa dentro del mundo de las motocicletas.

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KTM apuesta por la centralización industrial en Austria

La confirmación del traslado fue adelantada por el medio alemán MOTORRAD y luego replicada por diferentes publicaciones especializadas del sector. La estrategia de KTM responde a una lógica de centralización industrial y optimización de costes en un contexto internacional cada vez más competitivo.

“La lectura estratégica es que el movimiento envía un mensaje claro: recentralización y eficiencia”, destacan los análisis publicados tras conocerse la medida.

Para España, el cierre de la producción de GasGas representa algo más que una reorganización empresarial. También implica la pérdida de parte de un legado industrial y deportivo muy ligado a la historia del motociclismo nacional.

Durante décadas, GasGas fue una de las marcas españolas más reconocidas en competiciones de trial y enduro, consolidando una identidad propia dentro del mercado internacional.