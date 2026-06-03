Las autoridades de Cleveland, Ohio, reforzaron los controles sobre el abastecimiento ilegal de gasolina a motocicletas y vehículos todoterreno. Imagen: archivo.

En esta noticia Gran productor de motos

El parque de motocicletas en México representa aproximadamente 10% del total de vehículos motorizados del país, y aunque el año pasado vendió 2 millones de motos, el potencial de crecimiento comparado con otros mercados de América Latina es todavía amplio, dijo Sergio Mendoza, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas (AMFIM).

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En mercados como Colombia, las motocicletas representan aproximadamente 65% del total de la flota vehicular, mientras que en Brasil el mercado es de 25%, dijo el directivo en entrevista con El Cronista.

Sin embargo, las motocicletas en México han enfrentado un obstáculo mayor. Desde la perspectiva de Sergio Mendoza, hasta hace muy poco, la regulación buscaba inhibir el uso de estos vehículos dentro de las ciudades.

No fue sino hasta la pandemia cuando detonó el crecimiento de estas unidades.

“Las regulaciones que había anteriormente o las propuestas regulatorias que había anteriormente, más que buscar la protección del motociclista, buscaban inhibir el uso de la motocicleta”, comentó Mendoza.

El mercado mexicano de motocicletas nuevas, añadió, crecerá a doble dígito al menos durante los próximos cinco años.

Actualmente, el ticket promedio por venta de cada unidad es de MXN $35,000 pesos, dijo el directivo.

Con base en este dato, el valor del mercado mexicano el año pasado fue de MXN $70,000 millones.

Otro factor que representa un reto para el sector es la competencia desleal de importaciones que no están reguladas desde mercados como China o India.

Sergio Mendoza dijo que existen empresas o particulares que importan lotes de motocicletas desde China a precios de dumping, las introducen al país sin revisión de calidad, las venden y después las agencias desaparecen, una situación que pone en riesgo tanto a los usuarios como al mercado en general.

Gran productor de motos

México es el sexto productor más grande de motocicletas del mundo, detrás de naciones como China, India, Japón y Estados Unidos y tiene un mercado pujante, aunque todavía está lejos de alcanzar su pico de crecimiento, consideró Sergio Mendoza.

El líder de la asociación que engloba a 12 marcas de motocicletas, mismas que representan 95% del mercado del país, aseguró que empresas como Bajaj, Vento, Italika, Honda y Kawasaki son las ensambladoras que tienen presencia en el país, de las cuales, las primeras cuatro se dedican al mercado interno, mientras que Kawasaki se concentra en la exportación, principalmente hacia Estados Unidos.