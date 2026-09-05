La operativa de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo quedó paralizada este sábado por un paro sorpresivo convocado por el sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP), que se extenderá hasta las 23:00 horas, informó la empresa en un comunicado.

Según la empresa, la medida gremial fue comunicada inmediatamente después de finalizada la maniobra de atraque de un buque, dejándolo detenido en la terminal durante la paralización.

El conflicto se enmarca en la negociación de un nuevo convenio colectivo entre el sindicato y TCP. La compañía rechazó las acusaciones que le imputan falta de buena fe o negativa a negociar, y recordó que la última propuesta empresarial fue sometida a consideración de la asamblea de trabajadores y posteriormente mejorada, incorporando varios de los puntos planteados por el sindicato.

TCP advirtió además que, de persistir o repetirse medidas de esta naturaleza, adoptará de inmediato las medidas administrativas necesarias y promoverá las acciones legales correspondientes, incluidas las dirigidas a determinar responsabilidades y reclamar los daños y perjuicios ocasionados.