La empresa Neltume Ports, propietaria del operador portuario Montecon en el puerto de Montevideo, presentó al gobierno un proyecto para desarrollar la Montevideo Container Terminal (MCT) con una inversión de unos 900 millones de dólares.

La obra propone “infraestructura de última generación, capacidad para más de un millón de TEUs al año y una apuesta de largo plazo por la competitividad, el empleo y el crecimiento de Uruguay”, según un comunicado de la empresa.

Según Neltume Ports se trata de una nueva terminal especializada de contenedores que “constituye la mayor inversión portuaria privada planteada en el país y refleja la confianza de la compañía en el potencial logístico y comercial de Uruguay”.

Este proyecto “busca impulsar una nueva etapa para el puerto de Montevideo, fortaleciendo su capacidad para consolidarse como un hub estratégico para el comercio exterior y las cadenas logísticas regionales con la mayor eficiencia operativa de la costa este Atlántica”, señala la empresa.

Mejorar la competitividad

Esta propuesta “busca contribuir a mejorar la competitividad del puerto de Montevideo, ampliar su capacidad para atender el crecimiento del comercio exterior y acompañar la estrategia de apertura comercial que impulsa el país”, aseguró el gerente de Desarrollo de Negocios de Neltume Ports, Fernando Reveco.

“Con esta infraestructura, Montevideo se convertirá en un hub clave para Argentina, Brasil y Paraguay, y estar en el centro del comercio internacional de la región”, dijo Reveco.

“La iniciativa fue presentada formalmente a la Presidencia de la República bajo el nombre Montevideo Container Terminal (MCT), iniciando así su proceso de evaluación por parte de las autoridades uruguayas”, indica el comunicado.

Esta propuesta se conoce en momentos en que se espera dar por terminado el diferendo entre el gobierno y la empresa Montecon, que derivó en una demanda internacional.

También surge en medio de un conflicto que lleva varios meses entre el sindicato y Terminal Cuenca del Plata (TCP), el principal operador del puerto de Montevideo.

La obra generará 1.800 puestos de trabajo

La nueva iniciativa privada plantea “aproximadamente 940 metros de línea de atraque para dos buques post panamax de última generación e incluyendo muelle especializado para cargas de trasbordo en barcazas, 38 hectáreas de superficie operativa, accesos independientes, tecnología y sistemas avanzados de seguridad, con capacidad para movilizar hasta 1.150.000 TEUs al año”, sostiene el comunicado.

Fuente: TCP Fuente: TCP

La propuesta estima que “durante su construcción la obra generará 1800 puestos de trabajo, impulsando la actividad económica vinculada al sector portuario”, según informó la empresa.

“Estamos proponiendo una inversión privada capaz de marcar un antes y un después para el Puerto de Montevideo y de transformarle en un hub regional para el Río de la Plata”, aseguró el gerente de Desarrollo de Negocios de Neltume Ports.