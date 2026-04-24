El Gobierno nacional convocó este viernes una licitación para remodelar integralmente la Terminal de Ómnibus de Retiro, poniendo fin a más de tres décadas de control de TEBA S.A., la empresa del fallecido empresario Néstor Otero, conocido como el “Zar de Retiro”. El llamado se formalizó mediante el Decreto 273/2026, publicado en el Boletín Oficial, que declara de interés público la iniciativa privada presentada por un consorcio de cuatro empresas: Inverlat Investments —dueña de Havanna—, Service Trade, Inversiones Peirod y BV Investment. “El Gobierno declaró de interés público una iniciativa privada para la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro y convocó a licitación para modernizar la terminal más importante de transporte automotor de pasajeros bajo un esquema de concesión con financiamiento 100% privado”, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X (ex Twitter). “La Terminal de Retiro será licitada luego de 33 años para modernizar su estructura, ampliar su capacidad y avanzar en la transformación de una infraestructura clave que durante años no recibió las inversiones necesarias, afectando negativamente a la calidad del servicio", agregó. El ministro indicó que en la terminal circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año, con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta, y se operan más de 300 mil servicios anuales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con todo el territorio nacional y países limítrofes. El proyecto propone una renovación integral de la Estación Terminal de Ómnibus Retiro para convertirla en “un polo intermodal eficiente, accesible y contemporáneo”, con mejoras en accesos, seguridad, servicios complementarios y explotación comercial de espacios rentables. El decreto establece un plazo de 60 días para llamar a licitación pública. Si bien los promotores de la iniciativa cuentan con ventaja competitiva por haber presentado el proyecto, el proceso estará abierto a otros oferentes. Las obras previstas incluyen: El futuro concesionario deberá pagar un canon mensual al Estado y financiar las obras con fondos 100% privados, sin comprometer recursos del Tesoro Nacional. El ministro de Economía celebró la medida y subrayó que la infraestructura “durante años no recibió las inversiones necesarias”. “Estamos trabajando para que se desarrollen estos proyectos sin comprometer recursos del Estado, promoviendo la participación del sector privado bajo reglas claras, competitivas y transparentes”, aseguró. En forma paralela, el Gobierno derogó el Decreto 2039/2015, que había intentado relanzar la licitación durante la gestión de Mauricio Macri, aunque sin éxito. Mientras tanto, para evitar interrupciones en el transporte de larga distancia, TEBA S.A. continuará operando la terminal de manera precaria y revocable hasta que el nuevo concesionario asuma el control.