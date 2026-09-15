Un esquema masivo de desvíos y cortes de tránsito afectará la movilidad diaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata durante la tarde del miércoles 16 de septiembre.

La realización de marchas conmemorativas por el 50º aniversario de la Noche de los Lápices provocará modificaciones dinámicas en los recorridos habituales de decenas de líneas de colectivos, impactando de forma directa en miles de usuarios que circulan por los principales nodos urbanos e institucionales de ambas jurisdicciones.

La razón detrás de la jornada de marchas masivas

La movilización conmemora los 50 años de los secuestros y desapariciones de estudiantes secundarios ocurridos el 16 de septiembre de 1976 en La Plata durante la última dictadura militar.

En el marco de este aniversario, agrupaciones estudiantiles, sociales y de derechos humanos marcharán de manera simultánea en la capital provincial y en la Capital Federal, congregando a miles de manifestantes que se desplazarán hacia puntos neurálgicos como la Facultad de Medicina, el Congreso de la Nación y la Plaza de Mayo.

El mapa de los desvíos en el área de Plaza Houssay

En la Ciudad de Buenos Aires, la alteración en las frecuencias de colectivos comenzará a sentirse con fuerza a partir de las 15:00 horas en el perímetro universitario de la plaza.

Las unidades evitarán ingresar al área comprendida entre las avenidas Córdoba, Paraguay, Junín y Uriburu, modificando su trazado principalmente hacia las avenidas Santa Fe y Corrientes:

Horario de afectación: A partir de las 15:00 hs.

Líneas involucradas: 29, 39, 75, 95, 99, 101, 106, 109, 111, 132, 140 y 188.

Zona afectada: Entorno de la Facultad de Medicina.

Cortes dinámicos en el eje Congreso y Plaza de Mayo

Hacia el final de la tarde, el foco de la interrupción se trasladará hacia la franja comprendida entre el Congreso y la Plaza de Mayo a medida que avancen las columnas principales de la marcha.

El número que identifica a cada colectivo: para qué sirve el número interno y en qué situaciones conviene anotarlo.

En esta zona, los colectivos deberán desviar sus recorridos para evitar los bloqueos en la calzada:

Horario de afectación: Hacia las 16:30 y 17:00 hs.

Líneas involucradas: 2, 7, 8, 22, 24, 28, 50, 56, 64, 86, 91, 103, 105, 111, 126 y 146.

Desvíos principales: Trazados alternativos por Avenida Belgrano y Avenida 9 de Julio.

Impacto en el sistema: El Metrobús 9 de Julio operará con normalidad, pero las paradas cercanas al cruce con Avenida de Mayo registrarán demoras masivas.

Interrupciones masivas en la red vial de La Plata

En forma paralela, el sistema de transporte de la capital provincial sufrirá una afectación casi total a lo largo de la Calle 7 a partir de las 14:30 horas, abarcando desde la Plaza Olazábal (calle 38) hasta el Ministerio de Obras Públicas (calle 59). La medida alcanzará a las siguientes modalidades del servicio público:

Líneas locales e interurbanas: Todo el entramado local (Este, Oeste, Norte, Sur) y las líneas troncales 202, 214, 273, 307, 418 y 506.

Conexión con CABA y Conurbano: Las líneas interurbanas 129 y 195 (Costera Criolla) modificarán sus accesos a la Terminal de Ómnibus de La Plata, evitando la Plaza Italia y la Calle 7.

Vías alternativas recomendadas para los usuarios

Ante la imposibilidad de fijar cronogramas estáticos debido al avance dinámico de las columnas, las autoridades de tránsito recomiendan a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación y utilizar corredores alternativos.

Para quienes deban trasladarse por La Plata, se sugiere abordar las unidades sobre las Calles 1, 6 u 8, o bien dirigirse hacia las Avenidas 13, 19 o 31, las cuales absorberán el tránsito desviado.