Hallazgo insólito: descubrieron que el papa León XIV es primo de Madonna y Justin Bieber

El papa León XIV, elegido como el primer pontífice estadounidense y nacionalizado peruano, sorprende una vez más con un dato de su historia personal que parece sacado de una novela. Según una investigación genealógica del New York Times, el santo padre es primo noveno (muy lejano) de Madonna, Justin Bieber y otras destacadas personalidades internacionales.

Este hallazgo, publicado en junio de 2025, ha generado gran atención por lo insólito de unir la figura del máximo líder de la Iglesia católica con iconos del pop y el cine.

Hallazgo insólito: descubrieron que el papa León XIV es primo de Madonna y Justin Bieber EFE

¿Por qué el papa León es primo de Madonna y Justin Bieber?

El nexo familiar parte de un antepasado común: Louis Boucher de Grandpré, nacido en Trois-Rivières, Quebec, Canadá. Este lazo franco-canadiense conecta al papa León XIV —cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, oriundo de Chicago— con Madonna, la reina del pop.

El parentesco es extremadamente distante, como suele ocurrir cuando se rastrean árboles genealógicos profundos, pero está debidamente documentado por genealogistas.

En ese sentido, el mismo antepasado común también vincula al papa León XIV con un selecto grupo de figuras públicas:

Justin Bieber, el ídolo canadiense del pop.

Angelina Jolie, la reconocida actriz de Hollywood.

Pierre y Justin Trudeau , ex primer ministro y actual figura política canadiense.

Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de Estados Unidos.

Jack Kerouac, el icónico escritor de la Generación Beat.

El contraste de Madonna con la Iglesia

Lo que hace aún más llamativo este parentesco es el historial de Madonna con la Iglesia católica. La cantante ha protagonizado varias polémicas a lo largo de su carrera.

En 1989, su videoclip de Like a Prayer generó una fuerte indignación: la artista aparecía con un ajustado vestido lencero, besando a un santo, mostrando estigmas y bailando frente a cruces en llamas. Muchos lo consideraron blasfemo, y el Vaticano condenó el video, llegando a pedir el boicot de su gira Blond Ambition Tour en Italia en 1990.

Hallazgo insólito: descubrieron que el papa León XIV es primo de Madonna y Justin Bieber. Foto: Reuters Fuente: REUTERS Yara Nardi

Años más tarde, en 2022, Madonna aseguró al papa Francisco que era “una buena católica”. Sin embargo, en 2024 volvió a generar controversia al publicar en Instagram imágenes generadas por inteligencia artificial en las que aparecía abrazando al pontífice con un escote sugerente.

Ahora, descubrir que es prima lejana del papa León XIV añade una capa de ironía a esta relación compleja entre la artista y la institución religiosa.

Un árbol genealógico especial del papa León

El árbol genealógico del papa León XIV ya era conocido por sus profundos lazos con España a través de la rama materna (Mildred Martínez). Las investigaciones del New York Times, junto con genealogistas de American Ancestors y del Cuban Genealogy Club de Miami, revelan además antepasados muy diversos: nobles, personas esclavizadas, propietarios de esclavos y revolucionarios latinoamericanos. Este mosaico familiar refleja la rica y compleja historia que define al primer papa de origen estadounidense.

El hallazgo no solo alimenta la curiosidad pública sobre la vida privada de León XIV, sino que también recuerda que, en el vasto tapiz de la humanidad, los lazos familiares pueden unir a personas de mundos aparentemente opuestos: desde el Vaticano hasta los escenarios más vibrantes del entretenimiento global.