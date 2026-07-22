Con el tiempo, la memoria muscular hará que puedas escribir a mayor velocidad y con menos errores.

Los teclados de computadoras portátiles, de escritorio e incluso algunos externos incorporan pequeños relieves en las teclas F y J. Aunque muchas personas los utilizan todos los días, pocas conocen el verdadero propósito de estas marcas, que fueron diseñadas para facilitar la escritura y mejorar la velocidad al teclear.

Estas pequeñas rayas o puntos, conocidos como teclas guía, permiten que los usuarios ubiquen la posición correcta de las manos únicamente mediante el tacto. Gracias a este sencillo detalle es posible escribir sin desviar la vista de la pantalla, una técnica ampliamente utilizada por mecanógrafos, programadores, escritores y profesionales que pasan varias horas frente a una computadora.

No es por estética: la razón poco conocida de por qué los teclados no están ordenados alfabéticamente Fuente: Shutterstock

¿Qué significan las marcas en las teclas F y J?

Las pequeñas protuberancias que se encuentran en las teclas F y J funcionan como un punto de referencia táctil.

Cuando colocas los dedos índice sobre estas dos teclas, el resto de los dedos cae de forma natural sobre la denominada fila de inicio o fila guía del teclado:

Meñique izquierdo: A.

Anular izquierdo: S.

Medio izquierdo: D.

Índice izquierdo: F.

Índice derecho: J.

Medio derecho: K.

Anular derecho: L.

Meñique derecho: Ñ (en teclados en español) o punto y coma (en teclados en inglés).

Esta posición sirve como base para alcanzar el resto de las teclas con movimientos mínimos de los dedos.

¿Para qué sirven las teclas guía?

El principal objetivo de estas marcas es que el usuario pueda orientarse sin necesidad de mirar el teclado.

Entre sus beneficios destacan:

Escribir con mayor rapidez.

Reducir errores al teclear.

Mantener la vista en la pantalla.

Mejorar la postura durante el trabajo.

Facilitar el aprendizaje de mecanografía.

Al escribir utilizando la memoria muscular, los dedos regresan automáticamente a las teclas F y J después de presionar otras letras, lo que hace que el movimiento sea más preciso y eficiente.

El teclado gamer de Logitech G.

¿Por qué solo las teclas F y J tienen relieve?

Las teclas F y J corresponden a la posición donde descansan los dedos índices cuando las manos están correctamente colocadas sobre el teclado.

Como los índices son los dedos que más se desplazan para alcanzar otras teclas, basta con que estas dos tengan una referencia táctil para que el usuario pueda localizar inmediatamente toda la distribución del teclado sin necesidad de observarlo.

Este diseño se mantiene desde hace décadas y está presente en prácticamente todos los teclados físicos, independientemente de la marca o del sistema operativo.

Gatito arriba de un teclado. ChatGPT

¿También existen en otros dispositivos?

Sí. Además de computadoras de escritorio y laptops, estas marcas también pueden encontrarse en:

Teclados inalámbricos.

Teclados mecánicos.

Equipos para videojuegos.

Terminales de autoservicio.

Algunos cajeros automáticos y dispositivos industriales.

Incluso muchos teclados diseñados para personas con discapacidad visual incorporan relieves más pronunciados para facilitar aún más la orientación mediante el tacto.

¿Cómo aprender a escribir sin mirar el teclado?

Si quieres aprovechar las teclas guía, lo recomendable es practicar la técnica conocida como mecanografía al tacto.

Para ello:

Coloca los índices sobre las teclas F y J.

Mantén los demás dedos en la fila central.

Mira únicamente la pantalla mientras escribes.

Evita buscar las teclas con la vista.

Practica de forma constante hasta que los movimientos se vuelvan automáticos.

Con el tiempo, la memoria muscular hará que puedas escribir a mayor velocidad y con menos errores.

Un pequeño detalle con una gran utilidad

Las rayas o puntos en las teclas F y J pueden parecer insignificantes, pero cumplen una función fundamental en el diseño de los teclados modernos.

Gracias a ellas, millones de personas pueden orientarse mediante el tacto, escribir sin mirar las teclas y aumentar su productividad al utilizar una computadora. Es un ejemplo de cómo un pequeño elemento de diseño puede marcar una gran diferencia en la experiencia de uso diaria.