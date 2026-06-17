Conseguir el primer trabajo ya no es tan sencillo como hace algunos años. Mientras la inteligencia artificial gana espacio dentro de las empresas, muchas de las tareas que tradicionalmente ocupaban los perfiles junior comienzan a ser realizadas por herramientas automatizadas.

El fenómeno preocupa especialmente a los jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral por primera vez. Puestos vinculados con atención al cliente, soporte operativo, carga de datos, programación básica y tareas administrativas aparecen entre los más expuestos a los cambios impulsados por la tecnología.

La transformación no ocurre únicamente en Argentina. Diversos estudios internacionales muestran que los trabajadores más jóvenes son quienes sienten con mayor fuerza el impacto de la automatización en determinadas actividades de nivel inicial.

La IA cambia las reglas del primer empleo

Durante años, muchos jóvenes lograban acceder a puestos bien remunerados en áreas tecnológicas incluso sin experiencia previa. Los llamados “bootcamps” y cursos intensivos permitían una rápida inserción laboral.

Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse.

Las empresas incorporan cada vez más herramientas capaces de generar contenido, analizar información, responder consultas, procesar datos o ejecutar tareas repetitivas que antes requerían personal junior.

Como consecuencia, los procesos de contratación se vuelven más exigentes y las compañías priorizan perfiles que aporten capacidades difíciles de automatizar.

Cuáles son los trabajos más afectados

La reducción de oportunidades no impacta por igual en todos los sectores.

Las posiciones que presentan mayor exposición a la inteligencia artificial incluyen:

Atención al cliente.

Soporte administrativo.

Carga y procesamiento de datos.

Desarrollo de software básico.

Programación repetitiva.

Gestión operativa de sistemas.

Generación inicial de contenido.

En cambio, continúan apareciendo oportunidades en actividades donde el componente humano sigue siendo determinante.

Los sectores que todavía buscan jóvenes

Especialistas en recursos humanos coinciden en que existen áreas donde la automatización aún no puede reemplazar la interacción humana, la creatividad o la toma de

decisiones complejas.

Entre los rubros con mejores perspectivas aparecen:

Ventas consultivas.

Logística.

Salud.

Gastronomía.

Oficios técnicos.

Comercio.

Customer Experience.

Ciberseguridad.

Soporte IT.

Análisis de datos.

Implementación de soluciones tecnológicas.

El avance de la inteligencia artificial esta reduciendo los puestos de ingreso al mercado laboral y obliga a los jóvenes a desarrollar nuevas habilidades. THIETVU

La tendencia muestra que los perfiles híbridos son los más valorados: personas capaces de combinar conocimientos técnicos con habilidades sociales.

Qué buscan hoy las empresas

La experiencia ya no es el único factor que define una contratación.

Cada vez más organizaciones ponen el foco en competencias como:

Adaptación al cambio.

Comunicación.

Resolución de problemas.

Trabajo en equipo.

Pensamiento analítico.

Aprendizaje continuo.

Capacidad para utilizar herramientas de inteligencia artificial.

En muchos casos, estas habilidades pesan tanto como los conocimientos técnicos específicos.

Cómo conseguir el primer empleo en la era de la IA

Los especialistas recomiendan a los jóvenes construir experiencia práctica incluso antes de conseguir un empleo formal.

Algunas alternativas son:

Participar en proyectos freelance.

Crear un portfolio personal.

Realizar cursos y certificaciones.

Integrar comunidades profesionales.

Desarrollar proyectos propios.

Aprender a utilizar herramientas de IA.

La idea es demostrar capacidad de adaptación y aprendizaje, dos cualidades que hoy son especialmente valoradas por los empleadores.

¿Qué carreras tienen más futuro?

La expansión de la inteligencia artificial también genera incertidumbre entre quienes deben elegir una carrera universitaria o terciaria.

Sin embargo, los expertos advierten que la clave no pasa por buscar profesiones “a prueba de IA”, sino por construir una formación flexible que permita adaptarse a los cambios del mercado.

Las habilidades humanas continúan siendo fundamentales. La creatividad, la empatía, la comunicación, el liderazgo y la capacidad para interpretar contextos siguen siendo atributos difíciles de replicar mediante tecnología.

Por eso, el desafío para las nuevas generaciones ya no consiste en competir contra la inteligencia artificial, sino en aprender a trabajar junto a ella y aprovecharla como una herramienta para potenciar sus capacidades.

En un mercado laboral que cambia cada vez más rápido, la formación continua y la adaptación aparecen como los factores que marcarán la diferencia entre quienes logren insertarse y quienes queden rezagados frente a la transformación tecnológica.