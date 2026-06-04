La planta que nunca deberías poner en tu jardín si no querés atraer serpientes venenosas.

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Tener un jardín lindo y verde es el sueño de muchas personas, pero no todas las plantas son tan inofensivas como parecen. Algunas especies pueden generar efectos no deseados y convertirse en un imán para animales que preferirías mantener lejos de tu casa.

Entre ellas, la higuera suele aparecer en listas de advertencia por su vínculo indirecto con la presencia de serpientes.

La higuera es valorada por su sombra, su rápido crecimiento y, claro, por sus frutos.

Sin embargo, en determinadas zonas, especialmente rurales o periurbanas, puede transformarse en un factor de riesgo si el objetivo es evitar la aparición de serpientes venenosas en el jardín.

Por qué la higuera puede atraer serpientes

El principal problema no es la higuera en sí, sino lo que genera a su alrededor. Los higos caen al suelo y atraen roedores, aves e insectos, que forman parte de la cadena alimentaria de las serpientes. Donde hay comida, suele haber depredadores, y eso incluye a distintas especies de serpientes.

La planta que nunca deberías poner en tu jardín si no querés atraer serpientes venenosas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, la higuera suele tener raíces expuestas, troncos retorcidos y zonas con sombra y humedad. Estos espacios funcionan como refugio ideal para reptiles, que buscan lugares frescos y protegidos para esconderse durante el día. En jardines poco mantenidos, la combinación puede ser perfecta para que se instalen.

En regiones donde existen serpientes venenosas, este escenario se vuelve más preocupante. Aunque no es correcto decir que la higuera “llama” a las serpientes, sí puede favorecer un entorno propicio para que aparezcan con mayor frecuencia .

Qué tener en cuenta antes de plantar una higuera

Si estás pensando en sumar una higuera a tu jardín, conviene evaluar el contexto. En zonas urbanas densas el riesgo es bajo, pero en áreas con pastizales, terrenos baldíos o cercanía al campo, la historia cambia.

El mantenimiento también es clave: frutas caídas, malezas altas y restos orgánicos aumentan las probabilidades.

Para quienes buscan evitar serpientes en el jardín, existen alternativas más seguras. Árboles con menos caída de frutos, plantas aromáticas o especies que no generen refugios naturales ayudan a mantener el espacio más controlado y menos atractivo para animales silvestres.

En definitiva, la higuera no es una planta peligrosa por sí sola, pero puede convertirse en un problema si no se considera su impacto en el entorno.

Informarse antes de plantar y mantener el jardín ordenado es la mejor forma de disfrutar del verde sin sobresaltos innecesarios.