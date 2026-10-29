El último fin de semana antes de noviembre concentra distintas opciones para quienes tienen previsto renovar productos del hogar. Descuentos de hasta 40% y alternativas de hasta 12 cuotas sin interés forman parte de las promociones que continúan vigentes durante los próximos días.

La propuesta incluye algunas de las compras de mayor valor para una casa, como heladeras, lavarropas, aires acondicionados, cocinas y lavavajillas. También alcanza televisores LED y productos de ventilación, categorías que pueden cobrar mayor relevancia con la llegada de los meses más cálidos.

Electrodomésticos: hasta 40% de descuento

Entre las promociones vigentes se encuentran hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos o hasta 20% de descuento en un pago exclusivo para Comunidad Coto en heladeras, lavarropas, aires acondicionados, termotanques, cocinas y lavavajillas.

A esto se suma una alternativa de hasta 40% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito en productos seleccionados de electrodomésticos. De esta manera, las condiciones permiten elegir entre reducir el precio final o distribuir el desembolso en varios meses.

Descuentos de hasta 40% y alternativas de hasta 12 cuotas sin interés (foto: archivo).

Televisores LED: dos alternativas para comprar

Los televisores también forman parte de las promociones que siguen disponibles durante el fin de semana. En todos los TV LED, hay 12 cuotas sin interés con todos los bancos o un 15% de descuento en un pago exclusivo para Comunidad Coto.

La diferencia entre ambas opciones puede resultar relevante según el presupuesto disponible y el tipo de compra. Mientras las cuotas permiten distribuir el gasto, el descuento en un pago apunta a quienes prefieren reducir el monto de la operación al momento de adquirir el producto.

Ventilación: descuentos y cuotas sin interés

La categoría de ventilación suma otra de las alternativas vigentes. En este caso, se ofrece un 20% de descuento y 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

La promoción llega en un momento en el que los hogares comienzan a prepararse para temperaturas más altas y puede resultar de interés para quienes todavía tienen pendiente incorporar o renovar productos destinados a mejorar la circulación de aire.

Cuándo terminan las promociones

Todas estas propuestas tienen vigencia hasta el domingo 1 de noviembre, por lo que el fin de semana será la última oportunidad para acceder a estas condiciones.

Con descuentos que llegan al 40% y opciones de financiación de hasta 12 cuotas sin interés, las promociones abarcan desde electrodomésticos de uso cotidiano hasta tecnología y productos vinculados con la temporada de verano. Las condiciones específicas dependen de cada categoría, medio de pago y beneficio.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.