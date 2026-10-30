COTO ofrecerá descuentos y cuotas sin interés en más de 15 mil productos.

La compañía argentina COTO se prepara para vivir del 2 al 4 de noviembre inclusive una nueva edición del Cyber Monday en su plataforma de ecommerce coto.com.ar.

Durante estos tres días, se podrá acceder a descuentos exclusivos, ofertas especiales y cuotas sin interés en más de 15.000 productos seleccionados de categorías tales como electro, tecnología, ferretería, bicicletas, automotor, hogar, bazar, deco, indumentaria, perfumería, entre otras.

Cyber Monday: COTO ofrecerá descuentos y cuotas sin interés en más de 15 mil productos. Prensa

Además, quienes formen parte de Comunidad Coto —el programa de fidelización de la compañía argentina que ya cuenta con más de 6 millones de miembros— podrán acceder a descuentos y promociones destacadas, potenciando aún más las oportunidades de ahorro durante el evento.

De esta manera, a través de su plataforma de ecommerce, COTO continúa fortaleciendo su propuesta digital, con una amplia variedad de productos y categorías que permiten a los clientes resolver distintas necesidades de compra en un mismo lugar, con la garantía y la confianza que caracterizan a la compañía.

Conocé mucho más sobre esta propuesta en Cyber Monday de COTO.