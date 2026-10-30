La compañía argentina COTO se prepara para vivir del 2 al 4 de noviembre inclusive una nueva edición del Cyber Monday en su plataforma de ecommerce coto.com.ar.

Durante estos tres días, se podrá acceder a descuentos exclusivos, ofertas especiales y cuotas sin interés en más de 15.000 productos seleccionados de categorías tales como electro, tecnología, ferretería, bicicletas, automotor, hogar, bazar, deco, indumentaria, perfumería, entre otras.

Cyber Monday: COTO ofrecerá descuentos y cuotas sin interés en más de 15 mil productos.
Cyber Monday: COTO ofrecerá descuentos y cuotas sin interés en más de 15 mil productos.Prensa

Además, quienes formen parte de Comunidad Coto —el programa de fidelización de la compañía argentina que ya cuenta con más de 6 millones de miembros— podrán acceder a descuentos y promociones destacadas, potenciando aún más las oportunidades de ahorro durante el evento.

De esta manera, a través de su plataforma de ecommerce, COTO continúa fortaleciendo su propuesta digital, con una amplia variedad de productos y categorías que permiten a los clientes resolver distintas necesidades de compra en un mismo lugar, con la garantía y la confianza que caracterizan a la compañía.

Conocé mucho más sobre esta propuesta en Cyber Monday de COTO.