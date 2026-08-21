Hay recetas que logran convertirse en una opción ideal para la merienda sin necesidad de pasar horas en la cocina. Esta tarta de manzana es una de ellas: se prepara con pocos ingredientes, tiene una cobertura sencilla y puede estar lista en aproximadamente media hora.

La propuesta fue compartida por la Guía Michelin durante la pandemia, cuando distintos restaurantes y chefs comenzaron a publicar preparaciones para que pudieran hacerse en casa. En este caso, la receta pertenece al restaurante Sant Francesc de Castellón y se destaca por una particularidad que no suele aparecer en este tipo de masas.

La clave está en combinar cerveza, aceite y harina para preparar la base, utilizando la misma cantidad de cerveza y aceite. Sobre esa masa se colocan manzanas en láminas, azúcar, canela y manteca, aunque también puede utilizarse unas gotas de aceite para reemplazarla.

Ingredientes para la tarta de manzana

Para preparar esta receta se necesitan pocos ingredientes y medidas fáciles de recordar, uno de los motivos por los que la Guía Michelin la presentó como una elaboración al “modo de la abuela”.

Para la masa

1 vaso pequeño de cerveza

1 vaso pequeño de aceite

Aproximadamente 6 cucharadas de harina

Para la cobertura

4 manzanas

Azúcar, a gusto

Canela, a gusto

Manteca o unas gotas de aceite, a gusto

Fuente: Archivo

Cómo preparar la tarta de manzana

El primer paso consiste en precalentar el horno a 180 °C y cubrir la base de un molde redondo con papel para facilitar el desmolde. Mientras el horno toma temperatura, se puede comenzar con la masa.

En un recipiente se colocan un vaso pequeño de cerveza y otro de aceite, respetando la misma proporción. Luego se incorpora la harina de manera gradual y se amasa hasta conseguir una preparación compacta, pero suficientemente flexible para estirarla.

Una vez lista, se extiende la masa sobre una superficie hasta conseguir un grosor aproximado de un centímetro. Después se coloca en el molde y se acomoda para cubrir toda la base.

El secreto está en la cobertura de manzana

Para la cobertura, se pelan las cuatro manzanas y se cortan en láminas finas y de un grosor similar, de manera que puedan cocinarse de forma pareja. Sobre la masa se distribuye una pequeña cantidad de azúcar y luego se acomodan los gajos, ligeramente superpuestos.

Por último, se agrega azúcar y canela a gusto y se distribuyen unas láminas de manteca sobre las manzanas. También es posible reemplazar la manteca por unas gotas de aceite.

La preparación se lleva al horno durante 20 a 25 minutos, hasta que la masa esté cocida y las manzanas adquieran un tono dorado. Una vez retirada, conviene dejarla reposar unos minutos antes de servir.

Una receta casera recomendada por la Guía Michelin

La propuesta del restaurante Sant Francesc de Castellón busca recuperar una forma de cocinar asociada a las recetas familiares, con cantidades sencillas y pocos utensilios. La Guía Michelin la presentó durante la cuarentena como una alternativa para preparar un postre casero sin demasiadas complicaciones.

La tarta de manzana, además, cuenta con múltiples versiones en distintas cocinas europeas, donde la fruta fue incorporada durante generaciones a tortas, pasteles y otras preparaciones dulces.

Cuántas calorías tiene una porción

El aporte calórico depende del tamaño de la porción y de la cantidad de aceite, azúcar y manteca utilizada. Como referencia, una porción puede aportar entre 250 y 350 calorías, además de hidratos de carbono provenientes de la harina, el azúcar y las manzanas.

Para obtener una versión algo más ligera, se puede reducir la cantidad de azúcar de la cobertura y utilizar unas gotas de aceite en lugar de manteca, aunque el resultado nutricional dependerá de las cantidades finales empleadas.