La madre de Chano rompió el silencio y habló sobre la salud de su hijo: "Todavía no se despertó"

El cantante Chano Charpentier llegó el pasado viernes al Sanatorio Otamendi de Buenos Aires con un delicado estado de salud que lo dejó internado. Luego de varias especulaciones, su madre Marina reveló que su hijo se encuentra en terapia intensiva y "todavía no se despertó".



Dos días antes de quedar internado, "estaba ensayando con músicos y haciendo lo que le gusta", aseguró su mamá. Sin embargo, comenzó a "estar triste" y, en la madrugada del 17 de febrero, se encontraba con una chica cuando "se sintió mal, ella llamó a la guardia y lo fueron a buscar a Capilla del Señor", explicó.

"Que una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que esté igual de sensible, él ha contado su enfermedad y para personas como él, extremadamente sensibles, la vida es muy difícil", aclaró la madre del ex líder de Tan Bionica, en diálogo con el periodista Jorge Lanata.

¿Por qué Chano quedó nuevamente internado?



Marina Charpentier indicó que, en su momento, no dieron el parte médico porque era fin de semana largo y todavía no entendían cuál era la situación de su hijo. Sin embargo, ante las diferentes especulaciones de la prensa, contó: "Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de medicación".

"Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos", agregó. Además, durante la entrevista agradeció la atención y confidencialidad del personal de salud del Sanatorio Otamendi.

En este sentido, aclaró que Chano sufrió una infección y "está bajo antibióticos, tuvo fiebre con una complicación en el pulmón". Además se le sumó una neumonía por lo que debieron entubarlo. "Lamentablemente en un momento se despertó y se arrancó el tubo, pero con eso se lastimó la garganta, y lo tuvieron que sedar y no se lo pueden sacar hasta que no se desinflame su garganta", detalló su madre.

La madre de Chano sobre su hijo



La mujer se mostró notoriamente molesta con quiénes "inventan cosas" sobre el estado de salud del cantante de 36 años y aseguro que él "está en tratamiento permanente" y "ve al psiquiatra cada 15 días, donde se hace un test para ver si está limpio".

"Mi hijo tiene 41 años, no tiene esposa ni hijos, es un solitario en el fondo, su tristeza la expresa en la música. Si a una persona como él, la internas, no le interesa vivir. Su arte lo salva. Ama trabajar. Es lo que le hace bien", manifestó Marina.