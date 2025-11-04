Después de diez años sin lanzar material nuevo, Tan Biónica volvió oficialmente a la escena musical con “El Regreso”, un álbum de diez canciones inéditas que reúne a Chano, Bambi, Diega y Seby. El lanzamiento marcó no solo el retorno discográfico del grupo, sino también su consolidación como una de las bandas más representativas del pop rock argentino de las últimas dos décadas.

El nuevo trabajo incluye colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. Según se indicó en el anuncio, “este regreso no solo simboliza el retorno discográfico de Tan Biónica, sino también la reunión del grupo y la reconstrucción de un espacio que ellos mismos ayudaron a definir dentro del pop rock argentino”.

La elección del 4 de noviembre para el estreno del álbum no fue casual. La fecha guarda un significado especial para los seguidores: remite al estribillo de “La melodía de Dios”, uno de los himnos más recordados de la banda. Desde entonces, cada 4 de noviembre se convirtió en una jornada simbólica para los fanáticos, asociada con la idea de los nuevos comienzos.

El anuncio del nuevo disco llegó tras un regreso monumental a los escenarios. En 2023, Tan Biónica fue el artista que más entradas vendió en Argentina y convocó a más de medio millón de personas en su gira internacional “La Última Noche Mágica”. El tour incluyó funciones con entradas agotadas en River Plate, dos shows en Vélez Sarsfield, dos en el Estadio Único de La Plata y diez en el Movistar Arena de Buenos Aires, además de presentaciones en otras ciudades de América Latina y Europa.

Como parte del lanzamiento, se habilitó la preventa del vinilo de “El Regreso” a través de la web oficial tanbionica.com. Según se informó, esta edición especial “celebra el regreso discográfico de la banda con un formato de colección, pensado para quienes siguen acompañando la historia de Tan Biónica desde sus comienzos”.

Formada en Buenos Aires por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane, Tan Biónica se consolidó como un fenómeno musical y cultural entre 2010 y 2015. Con una propuesta que fusionó pop, rock y electrónica, el grupo alcanzó gran popularidad con los discos “Obsesionario” (2010) y “Destinología” (2013), que incluyeron temas emblemáticos como “Ciudad mágica” , “Ella” y “Obsesionario en La Mayor” .

Tras un impasse iniciado en 2016, la banda retomó la actividad en 2023, cuando anunció su regreso a los escenarios. La gira, agotada en tiempo récord, recorrió Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y España, y consolidó el reencuentro con su público.

A lo largo de su trayectoria, Tan Biónica acumuló tres Discos de Oro y tres de Platino otorgados por CAPIF por sus álbumes más exitosos y fue nominada al Grammy Latino en 2013 en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock por “Destinología”. En 2025, la banda recibió dos Premios Gardel: Mejor Álbum en Vivo por “La Última Noche Mágica – Estadio River Plate” y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag.

Con “El Regreso”, Tan Biónica inicia una nueva etapa en su carrera, en la que combina la energía de sus clásicos con un sonido renovado y la participación de artistas de distintas generaciones. El nuevo trabajo reafirma su vigencia dentro de la música argentina y celebra, una vez más, el vínculo entre la banda y su público.