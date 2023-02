Chano internado: el fuerte reclamo de la madre y lo que se sabe de su salud

El cantante Santiago "Chano" Moreno Charpentier, ex líder de Tan Biónica, fue nuevamente internado de urgencia ayer en el Sanatorio Otamendi por un cuadro médico que estaría relacionado a sus adicciones.

Mientras desde el entorno del músico dijeron que no habría partes médicos ni oficializaron su estado, la mamá del cantante, Marina Charpentier, hizo un fuerte descargo en redes a raiz de la situación de su hijo: Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro"

Luego remato su posteo en Instagram con otro mensaje: "Cómo siempre GRACIAS a todos los que rezan, que mandan luz. Por suerte tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan. Les pido por favor Respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada".

Solo algunos periodistas, con cuenta gotas, han estado dando cuenta de su salud: Guillermo Lobo, por ejemplo, informó: "Chano estable. Recibe abordaje multidisciplinario ante brote ahora bajo control. Excelente el equipo de Otamendi. 18.30hs".

Las fuentes consultadas del entorno del artista confirmaron el hecho, y según indicaron el estado del músico es "reservado" y su madre se encuentra "abatida" por la situación que atraviesa el músico.

Chano había estado internado en esa misma clínica de Recoleta en mayo pasado, antes de ser trasladado a la Clínica Avril para continuar allí con su tratamiento contra las adicciones.

Chano lucha contra esta enfermedad desde hace varios años y tuvo diversos episodios tanto con sustancias como psiquiátricos. El más grave fue el enfrentamiento que tuvo en su casa con un policía que le disparó en el vientre y por el cual terminó internado en julio del 2021.

En las últimas horas, el cantante había dado a entender que estaba bajo la amenaza de alguien en sus redes sociales. Preguntó si se podía hacer un video falso con inteligencia artificial y retwitteó el mensaje de una fanática en el que deja entrever que algo pasaba.

"Amigos: voy a dejar tocar por un poco más de año para trabajar en mi estudio", fueron las palabras del músico en el cierre del año 2022 en el que realizó varias presentaciones y se reencontró con su público. Este 2023, según aseguró, lo iba a utilizar para crear nuevo material.



Durante los primeros días del año se lo vio en las playas de Punta del Este, pero días después sufrió nuevamente esta recaída que lo tiene internado y con un estado que se mantiene en reserva por parte de los médicos.

Lo feliz q estoy! Este es nuestro año %u2764%uFE0F — CHANO (@CHANOTB) January 1, 2023

"Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más. Pero durante está breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía", publicó en su Twitter Chano durante noviembre, algo que puso en alerta a sus fans pero que no derivó en nada inmediato.



Luego de ese posteo, el artista tocó en La Plata y agradeció a sus fans: "80 mil personas bailando y cantando mis temas con toda su fuerza será un recuerdo q me llevo para siempre en el alma".