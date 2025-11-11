Después de una década de silencio discográfico y de años marcados por vaivenes personales, Tan Biónica volvió a poner en marcha la maquinaria que definió buena parte del pop argentino de los 2000. El próximo 27 de marzo, la banda integrada por Chano, Bambi, Diega y Seby regresará al Estadio Vélez Sarsfield para presentar su nuevo álbum, El Regreso, en un show que combinará los grandes clásicos con las canciones que sellan su nueva etapa.

El anuncio confirmó lo que muchos fanáticos esperaban desde hace meses: el retorno pleno de un grupo que marcó a toda una generación y que ahora busca reafirmar su vigencia. Según comunicó la banda, el recital será “una noche donde los recuerdos y la emoción se crucen con la energía del presente”, con “los clásicos que todos sabemos de memoria” y los temas nuevos “que ya suenan a himno”.

El reencuentro de Tan Biónica con su público se dio en 2023, cuando el grupo agotó entradas en tiempo récord y convocó a más de medio millón de personas en la gira internacional La Última Noche Mágica. A lo largo de ese tour, la banda ofreció presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena, además de actuar en distintos países de Latinoamérica y Europa.

Ese regreso tuvo también reconocimiento institucional: en los Premios Gardel 2025, Tan Biónica obtuvo dos galardones —Mejor Álbum en Vivo y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag—, consolidando una recuperación artística que parecía improbable años atrás.

Ahora, El Regreso marca el inicio de una nueva etapa. El álbum, compuesto por diez canciones inéditas, incluye colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, y fusiona el sonido característico de la banda con una impronta renovada. A pocos días de su lanzamiento, el disco superó los 12 millones de streams y debutó con todo su tracklist dentro del Top 50 de Spotify Argentina.

Las canciones “Tus Cosas” (feat. Airbag) y “El Problema del Amor” se ubicaron en los puestos 12 y 38 del ranking nacional, respectivamente. Completan el listado “Boquitas Pintadas” (feat. Nicki Nicole), “El Alma en el Camino”, “Mi Vida” (feat. Andrés Calamaro), “En Mi Mundo”, “Mil Días”, “Santa María”, “X=4” y “La Invención”.

En palabras del comunicado oficial, El Regreso “reafirma la identidad musical y la conexión única con el público que los acompaña desde sus comienzos”. La producción conjuga “el sonido clásico que los consagró con una nueva frescura que conquistó tanto a sus fans históricos como a las nuevas generaciones”.

El recital en Vélez se anuncia como una celebración entre generaciones, una oportunidad para que quienes crecieron con “Ciudad Mágica” o “La Melodía de Dios” se reencuentren con la banda que acompañó su juventud, mientras nuevos oyentes descubren en vivo la energía que distinguió siempre a Tan Biónica.

La preventa exclusiva para clientes BBVA Visa comenzará el miércoles 12 de noviembre a las 12, a través de EnigmaTickets.com, y se extenderá hasta agotar stock. Los tickets podrán abonarse en seis cuotas sin interés con tarjeta de crédito BBVA Visa mediante Modo. Una vez finalizada esa etapa, se habilitará la venta general, con todos los medios de pago disponibles y el mismo beneficio de financiación.

Con El Regreso, Tan Biónica vuelve a subirse a los escenarios y, sobre todo, a ocupar un lugar en la memoria afectiva del pop argentino. El reencuentro con Vélez promete ser mucho más que un recital: será la consagración definitiva de un retorno que, después de diez años de distancia, encontró su forma en la música.