El calendario astronómico reserva para la recta final de 2026 uno de los fenómenos más cautivantes para los observadores del cielo. Durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, se producirá un profundo eclipse lunar que teñirá de sombras a nuestro satélite natural, consolidándose como el último gran espectáculo celeste de alto impacto del año.

A diferencia de otros eventos cósmicos que exigen trasladarse a ubicaciones remotas o latitudes específicas, este eclipse contará con una ventana de observación sumamente privilegiada. El fenómeno será visible de principio a fin desde todo el continente americano — lo que incluye a la Argentina en una posición inmejorable —, además de abarcar a gran parte de Europa, África y el este del océano Pacífico.

La mecánica de este evento se desata cuando la Tierra se interpone de forma casi perfecta entre el Sol y una Luna en fase llena. En esta oportunidad, los cálculos astronómicos indican que más del 90% de la superficie lunar ingresará en la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre. Esto generará un efecto visual impactante, oscureciendo casi por completo el disco y dándole por momentos un sutil tono cobrizo en sus bordes.

Eclipse Lunar | La provincia argentina que vivirá el fenómeno astronómico más cerca que nadie y con una vista única. Shutterstock

Para disfrutar del evento no hace falta invertir en telescopios, binoculares ni filtros de protección visual. A diferencia de los eclipses solares, los lunares son completamente seguros para la vista y se pueden contemplar a ojo desnudo. La única recomendación de los especialistas es buscar un lugar con el horizonte despejado y lo más alejado posible de la contaminación lumínica urbana, para que el contraste de la sombra se aprecie con total nitidez.

El reloj jugará un papel fundamental para quienes deseen documentar el desarrollo del fenómeno paso a paso. Si bien las primeras sombras sutiles (fase penumbral) comenzarán a notarse en las últimas horas de la noche del jueves 27, el momento de mayor espectacularidad, conocido como el pico máximo del eclipse, tendrá lugar ya en la madrugada del viernes 28, cuando el satélite alcance su inmersión casi total.

Los aficionados a la astrofotografía y los curiosos ya marcan esta fecha en sus agendas, dado que la espera para el próximo evento de magnitud similar será prolongada. Si las condiciones meteorológicas acompañan y el cielo se mantiene libre de nubosidad, el eclipse de agosto de 2026 dejará una de las postales nocturnas más recordadas de la temporada.