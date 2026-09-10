No ceder el paso a un peatón no es solo una falta de cortesía: es una infracción de tránsito que suma puntos y que, combinada con otras multas, puede terminar en la pérdida de la licencia de conducir. A través del sistema de puntos, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) evalúa el historial de cada conductor y, cuando esta falta se suma a otras infracciones, puede iniciar el proceso de suspensión del permiso para manejar.

Cuántos puntos suma no ceder el paso

En Nueva York, uno de los estados con el sistema de puntos más estricto, no ceder el paso, incluido el paso a un peatón en la senda peatonal, suma 3 puntos al registro de manejo. Aunque no es de las infracciones que más puntos aportan, se combina fácilmente con otras faltas frecuentes.

Es importante recordar que el peatón tiene prioridad en las esquinas y sendas peatonales, y que no respetarla no solo genera puntos, sino que es una de las principales causas de atropellos, por lo que las autoridades la controlan de cerca.

No ceder el paso a los peatones suma puntos en tu licencia y, con otras infracciones, el DMV puede suspenderla. Fuente: El Cronista.

Cuántas infracciones te dejan sin licencia

Acá está el punto clave. El DMV no suspende la licencia por una sola multa, pero sí evalúa la acumulación de puntos en un período determinado. En Nueva York, el esquema funciona así: