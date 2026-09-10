Adiós a la licencia permanente | Se acaba el plazo para tramitar el documento y conducir en CDMX sin restricciones

La licencia de conducir permanente en Ciudad de México (CDMX) continúa disponible durante 2026, aunque quienes todavía quieran obtenerla deberán tener en cuenta que el programa tiene una fecha límite. El Gobierno decidió extender el esquema debido a la alta demanda que registró desde su implementación.

Tanto quienes buscan tramitarla por primera vez como quienes necesitan actualizarla todavía pueden acceder al procedimiento, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades capitalinas.

Cómo obtener la licencia de conducir permanente física: el Gobierno confirmó cuál es la fecha límite para hacer el trámite. Imagen generada con Gemini IA

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México fijó el 31 de diciembre como fecha límite para solicitar la licencia permanente.

La ampliación del plazo fue anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, junto con autoridades de las áreas de movilidad, finanzas y planeación de la capital.

Desde el inicio de la expedición de este documento, el 16 de noviembre de 2024, se han emitido 1.390.606 licencias permanentes. Además, el programa generó más de 2.000 millones de pesos, que serán destinados a un fideicomiso para financiar proyectos relacionados con la movilidad.

Los recursos se distribuirán en tres áreas principales:

Movilidad no motorizada

Seguridad vial

Transporte público

¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia permanente?

Para realizar el trámite es necesario cumplir con determinadas condiciones y presentar la documentación solicitada por las autoridades. Entre los principales requisitos se encuentran:

Identificación oficial vigente , como INE o pasaporte.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

CURP .

No contar con antecedentes por delitos relacionados con el tránsito.

No haber recibido una sanción del programa Conduce sin Alcohol .

Aprobar el examen teórico de conocimientos viales , en el caso de quienes soliciten la licencia por primera vez.

Presentar el comprobante de pago del trámite, cuyo costo es de 1.500 pesos.

Durante el proceso también pueden solicitarse documentos adicionales, como el comprobante de no adeudos y, cuando corresponda, el certificado del curso teórico.

¿Cómo hacer el trámite de la licencia permanente en línea?

El procedimiento puede comenzar por internet siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial de la licencia permanente y seleccionar “Iniciar”. Elegir la opción “Nuevo trámite” para comenzar la solicitud. Acceder al sistema utilizando la Llave CDMX. Indicar qué trámite se desea realizar, ya sea una nueva solicitud o una reposición, y verificar que corresponda a la licencia permanente. Seleccionar la modalidad de pago. El sistema permite realizarlo en línea o generar una línea de captura para efectuarlo posteriormente. Completar los datos solicitados y cargar la documentación correspondiente, como la identificación oficial, el comprobante de no adeudos y, para quienes tramitan su primera licencia, el certificado del curso teórico. Esperar la confirmación del pago. Una vez acreditado, el sistema enviará al correo electrónico registrado un certificado con el nuevo número de licencia.

Caber destacar que para obtener el documento físico es necesario programar una cita en uno de los módulos de Tesorería.