Una nueva jornada de protesta docente afectará el calendario escolar. Por el paro de actividades, los estudiantes alcanzados por la medida no tendrán clases este viernes 11 de septiembre.

La medida se suma a las jornadas de paro previstas durante esta semana en Tierra del Fuego y modifica el cronograma habitual de las escuelas.

De esta manera, muchos alumnos tendrán un fin de semana largo de cuatro días, desde el viernes hasta el lunes.

Paro docente en Tierra del Fuego: ¿qué pasa el viernes 11 de septiembre?

El paro docente dejará sin clases a los estudiantes alcanzados por la medida durante el viernes 11 de septiembre.

Shutterstock

La protesta forma parte de un esquema de medidas de fuerza que ya contempla varias jornadas consecutivas. La medida también se desarrolló el miércoles 9 y jueves 10 de este mes.

Por este motivo, las familias deberán tener en cuenta que el viernes no habrá actividad escolar normal en las instituciones alcanzadas por la medida.

El impacto concreto dependerá de cada establecimiento y del nivel de acatamiento de la medida, por lo que las familias deberán consultar las comunicaciones oficiales de las instituciones educativas correspondientes.