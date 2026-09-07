Los conductores deben tener en cuenta el sistema de scoring de la licencia nacional de conducir, ya que las infracciones de tránsito pueden provocar la pérdida progresiva de puntos y, en los casos más graves, terminar con la inhabilitación para manejar.

El régimen establece un puntaje inicial de 20 puntos. Cada infracción que corresponda genera un descuento, de acuerdo con la gravedad de la falta. De esta manera, quienes acumulan sanciones pueden quedarse sin saldo y perder temporalmente el permiso para conducir.

Exceso de velocidad: la infracción que puede hacerte perder puntos

Superar la velocidad máxima permitida no solamente puede derivar en una multa. Determinadas infracciones relacionadas con la velocidad también implican descuento de puntos en la licencia de conducir.

La normativa establece diferentes niveles de quita según la conducta. Por ejemplo, determinadas maniobras vinculadas con no respetar la velocidad precautoria en zonas peligrosas pueden implicar el descuento de 5 puntos. El régimen también contempla sanciones de mayor gravedad que pueden alcanzar los 10 puntos para determinadas infracciones.

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Esto significa que un conductor puede perder una parte importante de su puntaje si acumula infracciones. El sistema busca que las sanciones no se limiten a una penalización económica, sino que también tengan un impacto sobre la posibilidad de continuar conduciendo.

Además, cuando se cometen varias faltas en un mismo hecho, la normativa establece que pueden descontarse como máximo 15 puntos, salvo que la suma correspondiente a las infracciones sea menor.

Atención conductores: qué pasa cuando se llega a cero puntos

El sistema comienza con 20 puntos y los descuentos se aplican de manera gradual cuando las infracciones quedan firmes. Si el conductor pierde todo el saldo, se activa una sanción de inhabilitación.

La primera vez que una persona pierde los 20 puntos, la inhabilitación para conducir es de 60 días. Si vuelve a perder la totalidad del puntaje, la sanción aumenta a 120 días. En una tercera oportunidad, el período llega a 180 días y, para las siguientes pérdidas totales, el plazo continúa duplicándose.

En el caso de las licencias profesionales, los períodos de inhabilitación previstos se reducen a la mitad. Además, quienes pierden todos sus puntos deben realizar y aprobar los correspondientes cursos de seguridad vial para poder recuperar el puntaje y restablecer su habilitación.

Por eso, acumular multas e infracciones puede generar una consecuencia mucho más importante que el pago de una sanción: la suspensión temporal de la licencia de conducir.

Cómo recuperar los puntos de la licencia de conducir y evitar una nueva suspensión

No todos los conductores que pierden puntos quedan automáticamente inhabilitados. Mientras conserven un saldo superior a cero, existen mecanismos para recuperar el puntaje.

La normativa establece que, si transcurren dos años sin recibir sanciones de tránsito firmes, el conductor puede recuperar la totalidad de los puntos, siempre que durante ese período no haya llegado a cero.

También existe la posibilidad de recuperar puntos mediante cursos de seguridad vial. Cada curso puede otorgar un máximo de 4 puntos, y los conductores particulares pueden utilizar este mecanismo cada dos años. Para quienes poseen licencias profesionales, la posibilidad puede utilizarse anualmente.