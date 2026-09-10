En Estados Unidos, todos los solicitantes de licencias de conducir Real ID deben cumplir con los requisitos mínimos obligatorios comunes a nivel federal para que su emisión pueda ser habilitada.

En ese sentido, los ciudadanos de Los Ángeles, San Antonio, El Paso, Miami o cualquier otra ciudad que deseen obtener este carné tendrán que garantizar que pueden cumplir con todos los comprobantes solicitados por las diferentes agencias.

Sin este documento la licencia de conducir Real ID no podrá ser gestionada

Según lo indica el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) uno de los requisitos indispensables para obtener este documento es presentar un comprobante de que se tiene un número de Seguro Social (SNN).

Para cumplir con este requisito, se pueden llevar los siguientes papeles

Tarjeta del Seguro Social

Formulario W-2

Formulario SSA-1099

Formulario 1099 emitido por entidades distintas al Seguro Social

Recibo de sueldo que incluya el nombre del solicitante y su número de Seguro Social

Tarjeta del Seguro Social

Este paso permite verificar la identidad de la persona antes de emitir la licencia.

Estados Unidos prohibirá la licencia de conducir Real ID cuando no se pueda presentar SSN. Chat GPT

Otros documentos que hay que presentar para obtener esta licencia de conducir

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) especifica que además se solicitará

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Dos comprobantes de domicilio principal

Estatus legal en Estados Unidos

Es esencial destacar que en cada estado pueden exigirse requisitos adicionales, por lo que el consejo es verificar que se reúnan todos los papeles necesarios antes de acudir a la oficina para evitar cualquier demora o rechazo.

Qué diferencia tiene esta licencia de conducir con otras que ofrece Estados Unidos

Este carné cumple con todos los criterios de seguridad fijados por Ley Real ID, por lo que es aceptada para diferentes usos oficiales como

Ingresar a determinadas instalaciones federales

Acceder a centrales nucleares

Abordar vuelos comerciales regulados por el gobierno federal

Por este motivo, es uno de los documentos más utilizados al momento de abordar vuelos nacionales y cumplir con los controles de TSA.