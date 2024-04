La investigación científica que reveló que las personas optimistas viven un 15% más que las pesimistas: las 3 razones por las que sucede esto

Una nueva investigación científica reveló que las personas optimistas no solo experimentan una mayor calidad de vida, sino que también tienen la oportunidad de alcanzar una "longevidad excepcional", llegando a vivir hasta los 85 años o más.



El estudio, realizado por la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard, en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston (BUSM) y el Centro Nacional para el TEPT del Sistema de Salud de VA Boston, presentó resultados sorprendentes.

¿Qué hace que las personas optimistas vivan más tiempo? Conocé más sobre las conclusiones, según la información que brinda un artículo del sitio web telva.com.

¿Cómo fue el estudio que revela los secretos detrás del optimismo?

Publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences en 2019, este estudio examinó a más de 60.000 individuos, incluyendo 1.500 hombres, y los resultados son claros: los optimistas tienen entre un 11 y un 15% más de posibilidades de vivir más tiempo en comparación con los pesimistas.

Además, la probabilidad de alcanzar este hito vital es aún más impresionante en hombres optimistas, con un asombroso 70%, señala el artículo escrito por María Fernández de Córdova.

Según la experta mundial en telómeros y epigenética, Inmaculata de Vivo, de la Universidad de Harvard, el optimismo juega un papel crucial en la promoción de la longevidad.

"El optimismo es uno de los factores no biológicos más interesantes que intervienen en los mecanismos de la longevidad", afirma De Vivo.

Las personas optimistas pueden llegar a vivir hasta 85 años o más. (Foto: Freepik)

¿Por qué las personas optimistas viven más años? 3 razones

Perseverancia y motivación: los optimistas destacan por su capacidad para perseverar y mantener altos niveles de motivación. Según De Vivo, enfrentan mejor la consecución de múltiples objetivos, optimizando sus esfuerzos y compromisos para alcanzar lo prioritario, lo que les impulsa a esforzarse aún más cuando es necesario. Regulación emocional: la capacidad de regular emociones y comportamientos es otra ventaja clave de los optimistas. Esto les permite recuperarse más rápidamente del estrés y superar las dificultades de manera efectiva, lo que contribuye a una vida más saludable y equilibrada. Hábitos saludables: no es sorprendente que las personas optimistas tiendan a adoptar hábitos más saludables. Son más propensos a realizar ejercicio regularmente y menos propensos a fumar, lo que impacta positivamente en su bienestar general y, por ende, en su longevidad.

¿Cómo alcanzar el optimismo? (Foto: Freepik)

¿Cómo alcanzar el optimismo?