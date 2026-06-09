El directorio del Partido Nacional cuestionó las versiones del Frente Amplio, en el marco de la denuncia presentada por el gobierno contra el anterior directorio.

El comunicado, difundido al mediodía, sostiene que desde el Partido Nacional existe “absoluta voluntad de investigar todo lo que haya que investigar, tanto de períodos anteriores como del actual, en los ámbitos que sean necesarios, a los efectos de terminar con el relato malicioso del Frente Amplio”.

El texto afirma además que los cuestionamientos hacia la gestión previa en salud responden a “una gestión exitosa” en el Ministerio de Salud Pública y en ASSE, que, según la agrupación, potenció, descentralizó y profesionalizó la salud pública, con un incremento del presupuesto y de la atención que derivó en más de 110.000 usuarios adicionales en ASSE.

La declaración se conoce mientras la causa avanza: el presidente de ASSE, Álvaro Danza, dijo en el programa Arriba Gente (Canal 10) que se reunió con el fiscal a cargo de la investigación sobre la administración presidida por Leonardo Cipriani.

Danza afirmó que el fiscal le solicitó “más información” para continuar con las diligencias, sin detallar los documentos o datos requeridos.

La denuncia presentada por el gobierno contra el anterior directorio de ASSE motivó el fuerte pronunciamiento del Partido Nacional, que pide indagar exhaustivamente todas las responsabilidades y, al mismo tiempo, rechaza lo que califica como intentos de desprestigio político por parte del Frente Amplio.

No se reportaron, hasta el momento, plazos oficiales para la entrega de la información solicitada por la fiscalía ni comentarios públicos desde el Frente Amplio sobre la declaración partidaria.