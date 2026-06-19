La Selección argentina debutó con éxito en el Mundial 2026. El equipo de Messi y Scaloni goleó por 3 a 0 en su primer partido y los hinchas celebraron el resultado con gran entusiasmo la victoria de cara a un nuevo campeonato. Sin embargo, la famosa vidente Pitty, la numeróloga trajo pésimas noticias para el plantel y sembró la duda en los fanáticos .

A pesar del excelente arranque deportivo, el futuro del equipo fue puesto en duda por la reconocida adivina quien lanzó una fuerte predicción sobre el destino de la delegación en la competencia. Sus palabras encendieron las alarmas entre los seguidores del conjunto albiceleste, ya que la premonición pone en serio peligro el camino de Argentina hacia el título.

¿Qué dijo Pitty la numeróloga sobre la Selección argentina?

“Habrá un escándalo en el Mundial”, afirmó la especialista en números durante un programa de televisión.

La mujer visitó los estudios de LAM y reveló detalles de su última visualización. Pitty aseguró que el conflicto no nacerá entre los futbolistas dentro de la cancha.

La astróloga apuntó directamente hacia el entorno cercano de los jugadores argentinos. El problema principal surgirá por un fuerte enfrentamiento entre las parejas de los deportistas.

Esta interna familiar afectaría directamente la concentración de los jugadores en plena competencia. La convivencia de las mujeres en el hotel sumará tensiones innecesarias al grupo de trabajo.

Pitty remarcó que las energías se desviarán hacia discusiones banales del ambiente mediático. El director técnico deberá intervenir rápidamente para evitar que el caos afecte el rendimiento deportivo.

El contexto de la profecía sobre el equipo nacional

La numerología analiza las fechas de nacimiento para anticipar los momentos de crisis. Pitty descubrió vibraciones inestables en los números personales de varios integrantes del plantel actual. Las proyecciones numéricas indican que los egos provocarán un quiebre en la armonía general. Este tipo de predicciones suele repetirse en la previa de los campeonatos importantes.

El historial de las parejas de los futbolistas argentinos registra algunos antecedentes conflictivos. Las redes sociales suelen ser el escenario principal de estas disputas entre las famosas. Los fanáticos de la farándula siguen de cerca cada movimiento de las jóvenes en la sede mundialista y por eso, los rumores de división interna crecen a medida que avanzan los días del torneo.

De todas formas, la Selección argentina busca mantener el foco únicamente en el aspecto futbolístico y para eso, el cuerpo técnico prohibió las visitas prolongadas para resguardar la intimidad del predio.