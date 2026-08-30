Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Juan Bautista (Martirio) que se recuerda cada 29 de agosto.

Santoral del día | San Juan Bautista (Martirio) (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Juan Bautista (Martirio)?

San Juan Bautista, un importante precursor del cristianismo, es conocido por su rol en la preparación del camino para la llegada de Jesucristo. Su vida estuvo marcada por la predicación del arrepentimiento y la necesidad de bautizarse para la remisión de pecados. Fue un ferviente defensor de la verdad y se destacó como una figura iluminadora en su época.

El martirio de San Juan Bautista ocurrió en la fortaleza de Maqueronte, donde fue encarcelado por Herodes Antipas. La decisión de decapitarlo llegó en el día de su cumpleaños, influenciada por la danza de la hija de Herodías, quien pidió la ejecución de Juan. Este incidente resalta el peligro que representaban las verdades que proclamaba en una sociedad dominada por la corrupción y el poder.

Aun en su muerte, San Juan Bautista fue un testimonio elocuente de la fe y la verdad, destacando su valentía frente a la opresión. Su legado sigue vivo, simbolizando la lucha por los principios justos y la luz que se irradia en la oscuridad, lo que lo convierte en un modelo de fidelidad para los creyentes a lo largo de los siglos.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

devotismo por Dios

Santoral del día | San Juan Bautista (Martirio) (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 29 de agosto de 2026

El 29 de agosto de 2026 se conmemora la festividad de varios santos y beatos reconocidos por la Iglesia. Entre ellos se destaca a San Mederico de Autun, figura del siglo VII, venerado por su vida de austeridad y dedicación. Asimismo, la comunidad católica recordará a Santa Teresa Bracco, quien vivió en el siglo XX y a la Beata Sancha Szymkowiak, también del siglo XX, ambas conocidas por su labor y espiritualidad.Este día también rinde homenaje a Santa Sabina de Roma, del siglo V y al Beato Ricardo Herst, del siglo XVII, quienes han dejado un legado de fe y devoción. Además, se recuerda a Beata María de la Cruz Jugan y al Beato Luis Vulfilocio Huppy, ambos del siglo XIX y XVIII, respectivamente, reconocidos por su contribución a la educación y la vida religiosa.El 29 de agosto será un momento para reflexionar sobre las vidas de otras figuras destacadas, como el Beato Francisco Monzón Romeo y el Beato Edmundo Ignacio Rice, ambos del siglo XX y XIX. También se celebran a los beatos Domingo Jedrzejewski y Constantino Fernández Álvarez, así como a la Beata Bronislava de Cracovia, del siglo XIII y a santos de épocas tempranas como Santa Basila de Sirmio y San Adelfo de Metz, del siglo IV y V, junto al San Sebbo de Inglaterra del siglo VII.

La oración para San Juan Bautista (Martirio):

Oh, Dios, que quisiste que san Juan Bautista precediera a tu Hijo tanto en su nacimiento como en su muerte, concédenos que, así como él murió mártir de la verdad y de la justicia, también nosotros luchemos valientemente por confesar tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.