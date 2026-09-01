La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este miércoles, 2 de septiembre de 2026 a Beato Bartolomé Gutiérrez y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Fuente: narrativas-mx

¿Quién fue Beato Bartolomé Gutiérrez?

Beato Bartolomé Gutiérrez nació en México en 1580 y se unió a la Orden de San Agustín a una edad temprana. Al hacerse sacerdote, solicitó ser enviado a las misiones, lo que lo llevó a Manila en 1605 junto a Fray Pedro Solís, donde desempeñó el cargo de maestro de novicios durante seis años.

En 1612, Bartolomé se embarcó para Japón. Sin embargo, en 1613, el emperador Taicosama expulsó a todos los misioneros. Después de regresar a Manila, decidió volver a Japón disfrazado a petición de sus fieles, logrando continuar su labor misionera durante quince años.

Desafortunadamente, fue traicionado y apresado, sufriendo crueles torturas que culminaron en su muerte a fuego lento en Omura, Japón, el 3 de septiembre de 1632. Su legado fue reconocido por el Papa Pío IX, quien lo beatificó el 22 de mayo de 1867.

Para los creyentes que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

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Todos los santos que se celebran el miércoles, 2 de septiembre de 2026

El 2 de septiembre de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos reconocidos por su contribución a la fe. Entre ellos se encuentra San Nonoso, un monje del siglo VI, conocido por su vida de oración y dedicación a Dios. Su legado ha inspirado a generaciones en la búsqueda de la espiritualidad.Asimismo, se conmemora a la Beata Ingrid Elofsdotter, quien vivió en el siglo XIII y es recordada por su fervor y dedicación a la ayuda a los necesitados. Su ejemplo de vida es un reflejo del amor y la compasión que la Iglesia promueve entre sus fieles. Otros santos destacados en esta fecha son San Antonino de Apamea, San Elpidio del Piceno y San Zenón de Nicomedia, entre otros. Estos santos, de diversas épocas y orígenes, comparten un compromiso con la fe cristiana que continúa motivando a los creyentes en la actualidad.

La oración para Beato Bartolomé Gutiérrez:

Oh Dios, que concediste al beato Bartolomé Gutiérrez, presbítero y mártir, la gracia de dar su vida por Cristo; concédenos, por su intercesión, permanecer firmes en la fe y testimoniarla con valentía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.