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La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este miércoles, 2 de septiembre de 2026 a Beato Bartolomé Gutiérrez y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

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¿Quién fue Beato Bartolomé Gutiérrez?

Beato Bartolomé Gutiérrez nació en México en 1580 y se unió a la Orden de San Agustín a una edad temprana. Al hacerse sacerdote, solicitó ser enviado a las misiones, lo que lo llevó a Manila en 1605 junto a Fray Pedro Solís, donde desempeñó el cargo de maestro de novicios durante seis años.

En 1612, Bartolomé se embarcó para Japón. Sin embargo, en 1613, el emperador Taicosama expulsó a todos los misioneros. Después de regresar a Manila, decidió volver a Japón disfrazado a petición de sus fieles, logrando continuar su labor misionera durante quince años.

Desafortunadamente, fue traicionado y apresado, sufriendo crueles torturas que culminaron en su muerte a fuego lento en Omura, Japón, el 3 de septiembre de 1632. Su legado fue reconocido por el Papa Pío IX, quien lo beatificó el 22 de mayo de 1867.

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devoción por
Dios
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Todos los santos que se celebran el miércoles, 2 de septiembre de 2026

El 2 de septiembre de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos reconocidos por su contribución a la fe. Entre ellos se encuentra San Nonoso, un monje del siglo VI, conocido por su vida de oración y dedicación a Dios. Su legado ha inspirado a generaciones en la búsqueda de la espiritualidad.Asimismo, se conmemora a la Beata Ingrid Elofsdotter, quien vivió en el siglo XIII y es recordada por su fervor y dedicación a la ayuda a los necesitados. Su ejemplo de vida es un reflejo del amor y la compasión que la Iglesia promueve entre sus fieles. Otros santos destacados en esta fecha son San Antonino de Apamea, San Elpidio del Piceno y San Zenón de Nicomedia, entre otros. Estos santos, de diversas épocas y orígenes, comparten un compromiso con la fe cristiana que continúa motivando a los creyentes en la actualidad.

La oración para Beato Bartolomé Gutiérrez:

Oh Dios, que concediste al beato Bartolomé Gutiérrez, presbítero y mártir, la gracia de dar su vida por Cristo; concédenos, por su intercesión, permanecer firmes en la fe y testimoniarla con valentía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.