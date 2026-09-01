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Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este martes, 1 de septiembre de 2026 a San Josué y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

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Santoral del día | San Lorenzo (foto: Pixabay).
Santoral del día | San Lorenzo (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Josué?

San Josué fue un personaje de la Biblia, hijo de Nun y siervo del Señor.

Recibió la imposición de manos por Moisés y fue lleno del espíritu de sabiduría.

A la muerte de Moisés, introdujo de modo maravilloso al pueblo de Israel, cruzando el Jordán, en la tierra de promisión (Jos, 1, 1)

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Para los cristianos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a
Dios
Santoral del día | Santo Tomás de Cori Placidi (foto: Pixabay).
Santoral del día | Santo Tomás de Cori Placidi (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 1 de septiembre de 2026

El 1 de septiembre de 2026 se conmemorará la festividad de varios santos importantes en el calendario cristiano. Entre ellos se encuentran Santa Abigail Matriarca, quien es venerada por su sabiduría y fortaleza y San Arturo de Irlanda, un destacado referente del siglo XIII. Esta jornada también rinde homenaje a San Vicente Cartaginense y San Leto Cartaginense, cuyas vidas han inspirado devoción en numerosas comunidades.La celebración del 1 de septiembre incluye a figuras notorias como Santa Verena, del siglo IV y San Victorio de Le Mans, quien vivió en el siglo V. Igualmente, se recuerda a San Vicente de Dax y a San Terenciano de Todi, ambos también del siglo IV. Estas festividades representan la riqueza del legado espiritual y cultural en la tradición cristiana.Además, se honrará a beatos más recientes como Alfonso Sebastiá Viñals y Cristino Roca Huguet y sus compañeros, quienes vivieron en el siglo XX. Otros santos, como San Lupo de Sens y Beata Juliana de Collalto, también recibirán reconocimiento el mismo día, mostrando la diversidad de eras y estilos de vida de aquellos que han dejado una huella en la historia de la fe.

La oración para San Josué:

San Josué, valiente siervo del Altísimo, tú que por mandato de Dios detuviste el sol y la luna y viste caer las murallas de Jericó; intercede por mí ante el Señor para que aumente mi fe, me conceda fortaleza y haga caer los obstáculos que me impiden cumplir su voluntad. Guía mis pasos, defiéndeme en las pruebas y alcánzame la gracia y la paz que necesito. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.