Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este martes, 1 de septiembre de 2026 a San Josué y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Lorenzo (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Josué?

San Josué fue un personaje de la Biblia, hijo de Nun y siervo del Señor.

Recibió la imposición de manos por Moisés y fue lleno del espíritu de sabiduría.

A la muerte de Moisés, introdujo de modo maravilloso al pueblo de Israel, cruzando el Jordán, en la tierra de promisión (Jos, 1, 1)

Para los cristianos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | Santo Tomás de Cori Placidi (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 1 de septiembre de 2026

El 1 de septiembre de 2026 se conmemorará la festividad de varios santos importantes en el calendario cristiano. Entre ellos se encuentran Santa Abigail Matriarca, quien es venerada por su sabiduría y fortaleza y San Arturo de Irlanda, un destacado referente del siglo XIII. Esta jornada también rinde homenaje a San Vicente Cartaginense y San Leto Cartaginense, cuyas vidas han inspirado devoción en numerosas comunidades.La celebración del 1 de septiembre incluye a figuras notorias como Santa Verena, del siglo IV y San Victorio de Le Mans, quien vivió en el siglo V. Igualmente, se recuerda a San Vicente de Dax y a San Terenciano de Todi, ambos también del siglo IV. Estas festividades representan la riqueza del legado espiritual y cultural en la tradición cristiana.Además, se honrará a beatos más recientes como Alfonso Sebastiá Viñals y Cristino Roca Huguet y sus compañeros, quienes vivieron en el siglo XX. Otros santos, como San Lupo de Sens y Beata Juliana de Collalto, también recibirán reconocimiento el mismo día, mostrando la diversidad de eras y estilos de vida de aquellos que han dejado una huella en la historia de la fe.

La oración para San Josué:

San Josué, valiente siervo del Altísimo, tú que por mandato de Dios detuviste el sol y la luna y viste caer las murallas de Jericó; intercede por mí ante el Señor para que aumente mi fe, me conceda fortaleza y haga caer los obstáculos que me impiden cumplir su voluntad. Guía mis pasos, defiéndeme en las pruebas y alcánzame la gracia y la paz que necesito. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.