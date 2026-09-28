El comparador de televisores de COTO permite revisar modelos similares sin salir de la ficha del producto. Así, elegir el equipo adecuado resulta más fácil, rápido y claro.

El buscador ofrece resultados personalizados según los gustos, patrones y comportamiento del usuario, mientras que las consultas elaboradas o de estilo conversacional pueden realizarse a través de GlorIA. Así, los usuarios cuentan con una experiencia de compra más precisa, con recomendaciones que se ajustan mejor a sus expectativas sin depender únicamente de categorías rígidas.

Comparador de televisores: cómo elegir el modelo ideal

Una de las características más innovadoras de la herramienta es su capacidad para utilizar sugerencias personalizadas y tener en cuenta compras anteriores. Esto significa que, si un usuario prefiere determinado tipo de marcas o atributos, el comparador puede afinar sus recomendaciones basándose en esa información. De esta manera, COTO se posiciona como una solución más eficaz para un problema común entre los consumidores: la dificultad para decidir entre opciones similares en un mercado saturado.

Esta tecnología no solo beneficia a los usuarios, sino que también implica un avance significativo para el ecommerce. El buscador ofrece resultados personalizados basados en preferencias y hábitos de consumo, mientras que GlorIA permite resolver consultas en lenguaje natural de manera conversacional. Con estas herramientas, COTO no solo mejora su oferta, sino que también establece un nuevo estándar en el sector del retail argentino.

Foto: creada con IA por El Cronista.

GlorIA y las funciones inteligentes de COTO

En este contexto de transformación digital, también se destaca GlorIA, la asistente con inteligencia artificial de COTO. Esta herramienta complementaria permite a los usuarios interactuar dentro de un chat, solicitando desde recetas hasta promociones bancarias. Por ejemplo, un usuario puede preguntar por productos necesarios para una receta específica y, en un solo paso, agregar aquellos productos al carrito de compras, optimizando así su tiempo y esfuerzo.

Además de GlorIA, COTO implementa otras funcionalidades como recomendaciones personalizadas y una calculadora de frigorías. Estas herramientas forman parte de una estrategia digital integral diseñada para mejorar la experiencia del usuario y facilitar la compra online, creando un entorno donde cada cliente se siente atendido y acompañado durante todo el proceso.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.