COTO incorpora un sistema de compras personalizadas que recuerda preferencias y hábitos de consumo. Con inteligencia artificial, ofrece sugerencias relevantes y hace que cada compra online sea más fácil, ágil y adaptada a cada usuario.

Con las nuevas herramientas de inteligencia artificial, los usuarios ya no están limitados a buscar productos a través de palabras clave. Ahora pueden formular consultas en lenguaje natural, lo que simplifica considerablemente la búsqueda de productos. Por ejemplo, un cliente podría escribir “quiero preparar una lasaña” y GlorIA interpreta esta consulta de manera efectiva, proporcionando una lista de ingredientes y productos necesarios, adaptándolos a sus preferencias previas y al historial de compras. Este tipo de búsquedas se realiza a través de GlorIA, el asistente virtual de COTO.

Compras personalizadas con el buscador inteligente de COTO

La principal ventaja del buscador con IA de COTO radica en su capacidad para interpretar y entender el contexto de las consultas. A diferencia de un buscador tradicional que funciona mediante textos exactos o categorías fijas, este sistema analiza el lenguaje cotidiano del usuario. Al incorporar datos como preferencias y compras anteriores, la búsqueda se convierte en una experiencia interactiva que promete cambiar la forma en que los usuarios encuentran lo que necesitan.

COTO se enfoca en resolver el problema del desabastecimiento y la falta de opciones adecuadas al ofrecer recomendaciones personalizadas que verdaderamente reflejan lo que el cliente está buscando. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también incrementa la satisfacción, haciendo que el proceso de compra sea mucho más eficiente. Al responder de manera precisa y adaptada, COTO busca crear un entorno donde los usuarios sientan que el servicio se adapta a ellos y no al revés.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

GlorIA y las herramientas de asistencia para comprar online

En este contexto, la asistente GlorIA desempeña un papel clave dentro de la estrategia digital de COTO. Esta herramienta de inteligencia artificial puede interactuar con los usuarios a través de un chat, permitiéndoles solicitar recetas y obtener instantáneamente los productos necesarios para su preparación. Por ejemplo, si un usuario pide una receta de tarta de manzana, GlorIA no solo le proporciona la lista de ingredientes, sino que también le permite seleccionar y agregar los productos al carrito desde el mismo chat. De esta manera, facilita la búsqueda y el armado de la compra, manteniendo siempre el control en manos del usuario.

Además de GlorIA, COTO incorpora otras herramientas como la calculadora de frigorías y el comparador de televisores, que complementan la propuesta de una compra más inteligente. Estas herramientas están diseñadas para ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas, optimizando así su experiencia de compra. Con estas innovaciones, COTO se posiciona como un actor relevante en el e-commerce argentino al convertir la búsqueda de productos en una experiencia intuitiva y personalizada.