COTO permite comparar televisores en una sola pantalla y revisar tamaño, tecnología y definición con mayor rapidez. Su buscador con inteligencia artificial interpreta consultas cotidianas y recomienda opciones según las preferencias del usuario, lo que facilita la elección.

El funcionamiento del ecosistema digital de COTO combina búsqueda personalizada y asistencia conversacional. El buscador ayuda a mostrar opciones relevantes según preferencias e historial, mientras que GlorIA permite realizar consultas más intuitivas, como “necesito un televisor de 50 pulgadas con buena resolución para ver películas”, para orientar al usuario dentro del proceso de compra.

Inteligencia artificial para comparar televisores online

La inteligencia artificial aplicada a la comparación de productos representa un cambio significativo en el ecommerce. Las sugerencias y recomendaciones personalizadas son formuladas basándose en el historial de compras y preferencias del usuario. Esto permite que cada visita a COTO se transforme en una experiencia altamente adaptada, donde el cliente se siente entendido y atendido. Además, el uso de esta tecnología en la búsqueda de televisores no solo agiliza el proceso, sino que también reduce la incertidumbre en la toma de decisiones.

La asistente virtual de COTO, conocida como GlorIA, complementa estas innovaciones ofreciendo un soporte adicional. Por ejemplo, si un usuario solicita una receta en el chat, GlorIA puede proporcionar los productos necesarios para prepararla y facilitar que el usuario los agregue al carrito desde el mismo chat. Además, también responde a consultas sobre promociones bancarias o información de sucursales, lo que realza la experiencia de usuario en la plataforma.

Foto: creada con IA por El Cronista.

Transformación digital de COTO: beneficios para el consumidor

Las herramientas como el comparador de televisores, la calculadora de frigorías y las recomendaciones personalizadas son parte de la estrategia digital que COTO implementa para mejorar la experiencia de sus usuarios. Este nuevo enfoque busca que la búsqueda de productos no se trate solo de un ejercicio de navegación, sino de una conversación activa que facilita el hallazgo de productos que realmente cumplen con las expectativas del consumidor. En este contexto, el papel de la inteligencia artificial se vuelve crucial, ya que transforma información compleja en recomendaciones comprensibles para cualquier usuario.

Al integrar tecnologías avanzadas en su plataforma, COTO no solo optimiza la búsqueda de televisores, sino que también cambia la forma en que los argentinos experimentan las compras online. Atrás quedan los días en que el cliente debía lidiar con la frustración de navegar en extensos catálogos. Ahora, la experiencia se hace más cercana y personalizada, apoyada por herramientas que entienden el lenguaje cotidiano y responden de manera acorde.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.