En esta noticia Todo lo que se puede hacer con Google Trends

Se acerca el Día de Muertos y en Google Argentina empiezan a aparecer preguntas sobre una celebración que, aunque es muy conocida, todavía genera dudas entre quienes buscan información. ¿Cuándo es? ¿Qué día se celebra en México? ¿Es hoy?

Ese interés de los internautas se puede seguir en Google Trends, la herramienta pública y gratuita de Google que nos deja ver qué búsquedas están ganando interés y qué otras consultas hacen los usuarios alrededor de un mismo tema.

Qué muestra Google Trends

Al ingresar “día de los muertos” en Google Trends y seleccionar Argentina, una de las primeras cosas que muestra la plataforma es un gráfico con el interés de búsqueda a lo largo del tiempo.

El gráfico nos muestra cómo fue cambiando el interés por ese término durante el período elegido.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo. Google

La escala va de 0 a 100: el 100 marca el momento de mayor interés dentro del período y la zona geográfica seleccionados, mientras que los valores más bajos indican un interés menor en relación con ese máximo.

Qué buscan los argentinos sobre el Día de Muertos

Al escribir “día de los muertos” en Google Trends y seleccionar Argentina, la plataforma nos muestra cómo creció o decreció la búsqueda a lo largo del tiempo, como vimos en el bloque anterior, y las consultas relacionadas a ese tema que están en aumento.

Panel de consultas relacionadas a la búsqueda "Día de los Muertos". Google

Entre ellas aparece “hoy es el día de los muertos”, con un crecimiento del 400%.

La frase puede leerse como una búsqueda para confirmar si el 31 de octubre es el día de la celebración y muestra una duda concreta que ganó interés entre las consultas relacionadas con el tema.

También aparecen búsquedas como “cuándo es el día de los muertos en México”, “cuándo se celebra el día de los muertos” y “qué día cae el día de los muertos”.

Las consultas van, en este caso, hacia un mismo punto: saber cuándo es la celebración.

Las fechas centrales del Día de Muertos son el 1 y el 2 de noviembre, aunque las tradiciones y las formas de celebrarlo varían según la región.

Todo lo que se puede hacer con Google Trends

Con el ejemplo del Día de Muertos podemos ver sólo una parte de lo que permite hacer Google Trends.

La herramienta también sirve para comparar búsquedas, seguir si suben o bajan en el tiempo, ver en qué regiones del país se concentra el interés y encontrar las consultas relacionadas que más están creciendo.

Una misma búsqueda puede analizarse con distintos períodos. Se puede mirar qué pasó durante los últimos días para detectar un aumento puntual, ampliar el rango a semanas o meses para encontrar una tendencia más prolongada o revisar períodos anteriores para comparar cómo se comportó el interés en distintos momentos.

También se pueden comparar dos o más términos. Por ejemplo, se puede poner “Día de Muertos” junto con otra celebración y observar cuál tuvo mayor interés relativo en Argentina durante un período determinado.