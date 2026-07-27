La provincia de Buenos Aires tendrá un nuevo corredor turístico que promete transformar uno de los recorridos más emblemáticos de la costa atlántica.

Tras la aprobación de una ley, el tramo de casi 50 kilómetros de la Ruta Provincial 11 que conecta Mar del Plata con Miramar pasará a llamarse “Camino del Mar”, una iniciativa que busca potenciar el turismo durante todo el año, impulsar nuevas inversiones y mejorar la infraestructura de la región.

¿Qué es el nuevo “Camino del Mar” y por qué será clave para la costa bonaerense?

La creación del “Camino del Mar” representa mucho más que un cambio de nombre para un sector de la Ruta Provincial 11. La iniciativa establece un marco legal para desarrollar un corredor turístico con identidad propia que permita aprovechar el potencial natural, cultural y productivo de la zona.

El proyecto fue impulsado por el diputado bonaerense Germán Di Cesare y, tras obtener la aprobación de la Legislatura, solo resta su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo para comenzar con su implementación.

Entre los principales objetivos se encuentran:

Promover el turismo durante los 12 meses del año.

Mejorar la infraestructura vial y los servicios para visitantes.

Incentivar inversiones privadas vinculadas al turismo.

Proteger el patrimonio ambiental y paleontológico.

Fortalecer la economía regional mediante nuevas propuestas comerciales.

La idea es convertir este recorrido en un atractivo turístico por sí mismo, similar a otras rutas escénicas reconocidas a nivel internacional.

“Camino del Mar”: así será el nuevo corredor turístico de casi 50 kilómetros que unirá Mar del Plata y Miramar. Provincia de Buenos Aires

Los destinos que serán beneficiados con el nuevo corredor turístico de la Ruta 11

El nuevo “Camino del Mar” abarca el tramo que une Mar del Plata con Miramar, aunque su impacto alcanzará a varias localidades intermedias que vienen creciendo como destinos turísticos.

Entre los principales lugares beneficiados aparecen:

Chapadmalal , uno de los puntos con mayor desarrollo turístico de los últimos años.

El Marquesado.

San Eduardo del Mar.

Mar del Sud.

Miramar.

Mar del Plata.

Estas localidades podrán potenciar actividades que ya vienen ganando protagonismo, como el turismo rural, la producción vitivinícola, la gastronomía local y las experiencias vinculadas con la naturaleza.

Además, el corredor busca acompañar el crecimiento residencial que viene registrando esta franja costera, ofreciendo mejores servicios e infraestructura para residentes y visitantes.

Gastronomía, surf, vino y acantilados: todos los atractivos que tendrá el “Camino del Mar”

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que organiza la oferta turística alrededor de distintos ejes temáticos para diversificar las actividades y reducir la dependencia de la temporada de verano.

Entre las propuestas previstas se destacan:

Ruta del vino costero , con bodegas boutique y experiencias en viñedos.

Circuito gastronómico , basado en productos del mar y cocina regional.

Turismo de bienestar , con spas, retiros de yoga y actividades frente al mar.

Deportes al aire libre , como surf, trekking, ciclismo y avistaje de aves.

Patrimonio cultural y paleontológico, con recorridos por los acantilados de Chapadmalal y Miramar, reconocidos por la presencia de importantes fósiles, además de ferias de artesanos y actividades culturales.

La normativa también pone especial énfasis en la conservación ambiental, con medidas destinadas a proteger playas, acantilados, plataformas de abrasión y otros ecosistemas característicos de la costa bonaerense, promoviendo un modelo de turismo sustentable que combine desarrollo económico con preservación del paisaje natural.