La decisión llega tras el aumento de las quejas de los usuarios durante julio y contempla posibles medidas de control si las entidades incumplen.

Millones de afiliados al sistema de salud en Colombia recibieron una nueva noticia luego de que la Superintendencia Nacional de Salud anunciara una decisión dirigida a varias de las principales Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país. La medida busca responder a las crecientes quejas relacionadas con la asignación de citas médicas.

El anuncio se produce en medio de la compleja situación que enfrenta el sistema de salud, marcada por dificultades financieras, deudas con prestadores de servicios y reclamos constantes de los usuarios por retrasos en la atención. En las últimas semanas, la autoridad sanitaria ha intensificado las acciones de vigilancia sobre diferentes actores del sector.

En esta oportunidad, la decisión involucra a Nueva EPS, Sanitas, Sura y Salud Total, entidades que concentran una parte importante de los afiliados en Colombia y que deberán adoptar medidas para agilizar la programación de consultas médicas y mejorar la atención a sus usuarios.

Supersalud ordena a Nueva EPS, Sanitas, Sura y Salud Total implementar un plan para reducir las demoras en citas

La Superintendencia Nacional de Salud requirió a Nueva EPS, EPS Sanitas, EPS Sura y Salud Total EPS para que implementen un plan de acción inmediato con el objetivo de disminuir los tiempos de espera en la asignación de citas médicas. La decisión llega tras evidenciar un incremento en las quejas presentadas por los usuarios durante el mes de julio.

Según explicó la entidad, estas cuatro EPS reúnen cerca de 28 millones de afiliados y concentran una parte significativa de las reclamaciones relacionadas con la oportunidad en la atención. Entre los principales problemas identificados se encuentran las demoras para obtener consultas, la acumulación de solicitudes pendientes y la necesidad de que muchos pacientes recurran a canales de quejas para acceder a un servicio que debe prestarse de manera oportuna.

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó a cuatro de las principales EPS del país implementar acciones inmediatas para agilizar la programación de citas y mejorar la atención de millones de afiliados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué la Supersalud tomó esta decisión con las principales EPS de Colombia?

La autoridad sanitaria señaló que numerosos usuarios continúan acudiendo a la Superintendencia para lograr la asignación de una cita médica, una situación que considera improcedente, ya que garantizar el acceso oportuno a las consultas hace parte de las obligaciones de las EPS y constituye un derecho de los pacientes.

Además, el organismo advirtió que el contexto actual exige una respuesta más rápida por parte de las entidades promotoras de salud, especialmente durante la temporada de vacaciones escolares y el incremento de enfermedades respiratorias. Por ello, pidió adoptar medidas inmediatas que permitan descongestionar la programación de consultas, agilizar la atención de los casos represados y reducir los tiempos de espera.

Crisis del sistema de salud mantiene bajo vigilancia a las EPS en Colombia

La orden de la Superintendencia se suma a otras actuaciones recientes encaminadas a fortalecer la atención a los afiliados. En semanas anteriores, el organismo también adoptó medidas para garantizar la entrega oportuna de medicamentos a usuarios de diferentes EPS, ante las dificultades reportadas en la dispensación de tratamientos.

La entidad advirtió que verificará el cumplimiento de las instrucciones impartidas y recordó que, si las EPS no implementan las acciones exigidas, podrán iniciarse procesos de inspección, vigilancia y control que deriven en medidas administrativas. Con estas decisiones, la Supersalud busca reducir las afectaciones que vienen enfrentando millones de afiliados y mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios de salud en el país.