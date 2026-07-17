Para los argentinos, una de las bebidas más tradicionales es el mate. Con el paso del tiempo, esta infusión tuvo varios cambios y en la actualidad el agregado de hierbas, especias y frutas es una práctica común.

En este sentido, estas alternativas no solo se eligen para variar el sabor del mate, sino también por las grandes ventajas que tiene para el cuerpo. Algunas de las propiedades de estos aditivos son mejoras en la digestión y en la concentración.

¿Cuál es la hierba para el mate que ayuda a mejorar la salud?

La Minthostachys verticillata, más conocida como menta peperina, es una planta silvestre de la familia de las lamiáceas que crece en las sierras de Córdoba y San Luis, principalmente.

Además de aportar un sabor único, tiene la capacidad de ayudar en la digestión, reducir la hinchazón en el abdomen y mejorar la respiración. Históricamente fue valorada por sus propiedades medicinales, ya que cuenta también con compuestos estimulantes que colaboran con el funcionamiento del sistema nervioso y aumentan la energía.

¿Qué beneficios tiene tomar mate?

Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate, en el artículo “Nutrientes y compuestos bioactivos de la yerba mate y sus formas de consumo tradicionales” , se destaca que tiene las siguientes propiedades nutricionales del mate:

Valor Nutricional Por porción (500 mL) Energía 43, 4 kcal Carbohidratos 9,6 g Azúcares 2,9 g Proteínas 1,0 g Cafeína 0,4 Sodio 16,8 mg Hierro 1,5 mg Magnesio 65,1 mg Calcio 51 mg Fósforo 22 mg Vitamina C 2,8 mg Tiamina 0,9 mg Niacina 1,6 mg

Historicamente, la peperina se destacó por sus propiedades medicinales.

Por su parte, el mate en sí mismo es una bebida con varias propiedades benefician el cuerpo humano.Entre ellas se destacan:

Tiene antioxidantes : como posee polifenoles , el mate ayuda en el fortalecimiento de las defensas naturales del organismo y combate el daño celular .

: como posee , el mate ayuda en el fortalecimiento de las defensas naturales del organismo y combate el . Colabora a bajar de peso: esta bebida tiene muy pocas calorías y sodio. Esto hace que el mate sea una elección saludable quienes quieren bajar de peso.

esta bebida tiene muy pocas calorías y sodio. Esto hace que el mate sea una elección saludable quienes quieren bajar de peso. Tiene vitaminas esenciales: al tener vitamina B y vitamina C, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Además, tiene potasio que colabora con la salud cardíaca y magnesio, que mejora la absorción de proteínas.

al tener vitamina B y vitamina C, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Además, tiene potasio que colabora con la salud cardíaca y magnesio, que mejora la absorción de proteínas. Ayuda la digestión: también el mate contiene compuestos que pueden ayudar a mejorar la digestión y evitar los malestares estomacales leves.

Paso a paso: ¿cómo preparar mate con peperina?

Para preparar esta infusión es necesario calentar el agua a 80 grados aproximadamente. Luego, se deberá mezclar la peperina con la yerba y sacarle el polvo.

Más tarde, llenar con yerba 3/4 del mate y agregar agua tibia para no quemarla. Posteriormente, colocar la bombilla en diagonal y cebar con el agua caliente.

Otras alternativas ideales para el mate

Además de la peperina, hay otras hierbas que se pueden infusionar y tienen grandes beneficios para la salud: