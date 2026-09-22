La búsqueda de formación profesional rápida mantiene un crecimiento constante en Argentina. Por eso, las universidades adaptan sus ofertas para responder a las nuevas demandas del mercado. Una de las alternativas más destacadas es la Tecnicatura Universitaria en Informática en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) .

Esta carrera pertenece a la oferta académica pública, permite cursar a distancia mediante la plataforma UVQ y ofrece una salida laboral inmediata. Su desarrollo está pensado para responder a las necesidades actuales de la industria tecnológica.

¿Cómo es esta carrera corta universitaria que da grandes oportunidades laborales?

El plan de estudios de esta tecnicatura permite graduarse en menos de tres años de cursado intensivo. Así, los estudiantes adquirieren conocimientos teóricos y prácticos sobre desarrollo y análisis de sistemas a la vez que se se forman como profesionales aptos para integrarse a equipos de trabajo digitales.

La modalidad virtual facilita el acceso desde cualquier punto del país sin gastos de traslado. Por eso, la carrera resulta ideal tanto para jóvenes ingresantes como para personas que trabajan. Los contenidos se cursan adaptados a los tiempos de cada estudiante. Además, mientras avanza la cursada, los alumnos realizan prácticas sobre procesamiento de datos e inteligencia artificial.

Una formación en tecnología con alta inserción en el mercado

El área del análisis de datos mantiene un volumen constante de búsquedas de empleo como ya advirtió el CEO de YPF, Horacio Marín. Como casi todos los sectores piden especialistas para gestionar grandes volúmenes de información, los egresados pueden desempeñarse en compañías privadas, organismos públicos o como independientes. Así, esta titulación garantiza herramientas para ingresar rápido al mercado de trabajo.

Esta carrera prioriza el aprendizaje de lenguajes de programación y algoritmos. Por eso, los estudiantes aprenden bases de datos, desarrollo de software y modelos de IA. El enfoque pedagógico busca simplificar el aprendizaje mediante la resolución de proyectos prácticos. De esta manera, el trayecto universitario optimiza la duración de los estudios sin perder calidad académica.

La carrera de ciencia de datos de la UNQUI ofrece distintas oportunidades laborales.

Los alumnos aprenden a interpretar patrones de datos para mejorar decisiones empresariales a la vez que la formación técnica capacita para aplicar herramientas avanzadas en la automatización de procesos. Por eso, el título brinda habilidades clave para liderar proyectos tecnológicos actuales.

Modalidad de estudio y documentación para comenzar la carrera

La inscripción se realiza a través del sitio web oficial de la Universidad de Quilmes. Los aspirantes solo necesitan completar tener esta documentación para asegurar su vacante: