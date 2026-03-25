El Gobierno de México acaba de lanzar una oportunidad que miles de personas estaban esperando. A través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se abrió la convocatoria para la Generación 87 de Prepa en Línea-SEP, el programa de bachillerato 100% gratuito, en línea y con validez oficial. Si naciste en 1987 o en cualquier otro año y aún no tienes tu preparatoria terminada, esta es tu señal para actuar: el registro está abierto hasta el 8 de abril de 2025 y los cupos son limitados. Durante décadas, millones de mexicanos tuvieron que abandonar sus estudios por razones económicas, laborales o familiares. El programa Prepa en Línea-SEP rompe esa barrera de forma definitiva: no importa cuántos años hayan pasado, no importa en qué ciudad o comunidad vivas, y no importa si trabajas o tienes hijos. El bachillerato llega directamente a tu dispositivo, a tu ritmo y sin costo alguno. El certificado que se obtiene tiene la misma validez oficial que el de cualquier preparatoria presencial del país, avalado por la SEP, lo que abre puertas para continuar estudios universitarios o acceder a mejores empleos. El proceso de inscripción fue diseñado para ser lo más sencillo posible. Solo tienes que ingresar al portal registro.prepaenlinea.sep.gob.mx, capturar tu CURP (que se valida automáticamente con el RENAPO) y proporcionar un correo electrónico personal al que tengas acceso. Es fundamental que el correo no haya sido utilizado por otra persona en el sistema y que recuerdes bien la contraseña, ya que será tu llave de acceso durante toda la carrera. El trámite es completamente gratuito y no requiere intermediarios. Es una modalidad de educación media superior a distancia. Esto significa que no necesitas asistir a un plantel físico: puedes estudiar desde tu casa o cualquier lugar con internet, usando una computadora, tablet o celular. Su objetivo principal es ampliar el acceso a la educación para personas que no pueden asistir a una escuela tradicional, ya sea por trabajo, distancia o tiempo.