Los exámenes, tanto en el ámbito universitario como en el escolar, son fundamentales para que los estudiantes logren aprobar una asignatura o avanzar de nivel. En numerosas ocasiones, la preparación para esta evaluación puede ocasionar considerable agotamiento. Los psicólogos Henry L. “Roddy” Roediger III y Mark A. McDaniel de la Universidad de Washington en St. Louis, junto al autor y novelista Peter C. Brown de la Universidad de Harvard, han publicado un libro titulado “Make It Stick: the Science of Successful Learning”. En esta obra, explican cómo lograr el éxito en los exámenes, retener información y optimizar el método de estudio. Roediger argumenta que “muchas técnicas de estudio populares se fundamentan en relecturas y repasos repetitivos en un intento de forzar el material nuevo en la memoria, pero la investigación indica que las ganancias de este enfoque son efímeras y, a menudo, dejan a los estudiantes con una falsa sensación de confianza sobre su dominio de un tema”. Asimismo, enfatiza que “lo que realmente importa al utilizar nuevos conocimientos es la capacidad de recuperarlos cuando sea necesario”. En caso de que la persona sea diestra, deberá probar la mano izquierda a la hora de comer con cubiertos o entrenar con una pequeña pelota usando la mano contraria a la dominante. Los especialistas señalaron que puede ayudar a que la mente realice “diferentes conexiones neuronales” y se agilice el funcionamiento cerebral. A pesar de que con las computadoras y dispositivos móviles es todo más rápido, los especialistas afirmaron que la escritura a mano ayuda a “retener información” y es muy importante recuperar esta práctica. En referencia a los resúmenes, se sintetiza, se seleccionan palabras y se hilan las frases. La escritura manual, a pesar de la inmediatez que ofrecen los dispositivos digitales, se considera fundamental para el aprendizaje y la memorización. Los expertos sugieren que esta técnica favorece la retención de información y, por ende, es esencial fomentar su uso en la educación. La retención de información se ve favorecida al pronunciar en voz alta y escuchar las palabras. Por ejemplo, si una persona se presenta y menciona su nombre en repetidas ocasiones durante el primer encuentro, es probable que se le recuerde con mayor facilidad. Este método de repetición es eficaz para facilitar la memorización y el reconocimiento de nombres en futuras interacciones. Es fundamental dedicar un periodo para asimilar los conceptos adquiridos y procesarlos. Una vez que se ha aprendido una nueva palabra, el cerebro requiere tiempo para almacenarla en la memoria a largo plazo. La comprensión de un nuevo término no se logra de inmediato; es un proceso que demanda paciencia y dedicación. En ese sentido, los individuos que deseen adquirir el libro podrán hacerlo a través de la plataforma en línea de Amazon, donde el precio es de 25,45 euros para la versión en tapa dura y de 3,84 euros para la edición en tapa blanda. Es importante destacar que esta opción de compra ofrece una gran conveniencia para los lectores interesados en obtener el material.